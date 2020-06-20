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В Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заболевания COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве — 0,5%, Северной Осетии — 0,8%, Татарстане — 0,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заболевания COVID-19

10:55 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве — 0,5%, Северной Осетии — 0,8%, Татарстане — 0,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: город Москва 0,5%, Республика Северная Осетия 0,8%, Республика Татарстан 0,9 %, Республика Ингушетия 1,0%, Еврейская АО 1,0%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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