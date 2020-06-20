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В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы
Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:55
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, происшествия

В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

10:55 20.06.2020
5579
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПолиция и стадион "Открытие Арена"
Полиция и стадион Открытие Арена
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 19 июня в Проектируемом проезде около стадиона "Открытие Арена" несколько человек перекрыли проезжую часть, помешав движению транспорта. Неизвестные зажгли "фаеры" и пиротехнику.
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"Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок. В ходе проведённой проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния", - говорится в сообщении.
В итоге следователи УВД по СЗАО возбудили дело по статье "Хулиганство", санкция которой, в случае совершения группой лиц, предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Полиция начала розыск фигурантов.
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