В Москве возбудили дело после перекрытия болельщиками трассы

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с "фаерами" перекрыли дорогу около стадиона "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, 19 июня в Проектируемом проезде около стадиона "Открытие Арена" несколько человек перекрыли проезжую часть, помешав движению транспорта. Неизвестные зажгли "фаеры" и пиротехнику.

"Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок. В ходе проведённой проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния", - говорится в сообщении.

В итоге следователи УВД по СЗАО возбудили дело по статье "Хулиганство", санкция которой, в случае совершения группой лиц, предусматривает до 7 лет лишения свободы.