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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223475.html
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
За сутки в РФ умер 161 человек с COVID-19, всего умерли 8002 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом

10:51 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умер 161 человек с COVID-19, всего умерли 8002 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтвержден 161 летальный случай... За весь период по России умерло 8002 человека", - говорится в сообщении.
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
Вчера, 10:47Распространение нового коронавируса
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
В частности, 34 человека умерли в Москве, 23 - в Подмосковье, 21 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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