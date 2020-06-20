В России за сутки выписали 10185 человек после лечения COVID-19

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России за сутки выписаны 10 186 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели 334 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 334 592", - говорится в сообщении.