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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223353.html
В России за сутки выписали 10185 человек после лечения COVID-19
В России за сутки выписаны 10 186 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели 334 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 10185 человек после лечения COVID-19

10:49 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России за сутки выписаны 10 186 человек после лечения COVID-19, всего выздоровели 334 592, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 334 592", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2115 человек, Подмосковье — 1148, Санкт-Петербурге — 794.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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