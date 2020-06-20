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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573223249.html
В Москве выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве — 1057, Подмосковье — 591, Ханты-Мансийском АО — 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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ханты-мансийский ао
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), ханты-мансийский ао

В Москве выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве — 1057, Подмосковье — 591, Ханты-Мансийском АО — 280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 1057, Московская область - 591, Ханты-Мансийский АО - 280", - говорится в сообщении.
Также 232 случая зафиксированы в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 224 — в Свердловской.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области и Севастополе — по четыре, в Чукотском автономном округе — два.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
331119
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Ханты-Мансийский АО
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