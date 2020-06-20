В Москве выявили 1057 новых случаев заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: Москва - 1057, Московская область - 591, Ханты-Мансийский АО - 280", - говорится в сообщении.

Также 232 случая зафиксированы в Санкт-Петербурге, 228 — в Нижегородской области, 224 — в Свердловской.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области и Севастополе — по четыре, в Чукотском автономном округе — два.