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Распространение нового коронавируса
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Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:35
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

10:35 20.06.2020
139
© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 20 июня состоит на лечении 183 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 183, подтвержденных с COVID – 183, с кислородной поддержкой – 130, на ИВЛ – 13", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 18 человек, выписались - 20.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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