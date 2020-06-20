Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 20 июня состоит на лечении 183 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 183, подтвержденных с COVID – 183, с кислородной поддержкой – 130, на ИВЛ – 13", - написал он в Facebook.