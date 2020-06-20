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В Крыму выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, все заболевшие госпитализированы, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

10:26 20.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушки спускаются по лестнице подземного перехода в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, все заболевшие госпитализированы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 19 июня на территории республики Крым пять лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Два случая выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых людей. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всего на данный момент в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 397 человек, на утро пятницы число скончавшихся с коронавирусом в Крыму достигло 20.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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