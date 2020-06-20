В Крыму выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Пять новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Крыму, все заболевшие госпитализированы, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 19 июня на территории республики Крым пять лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Два случая выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых людей. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Всего на данный момент в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 397 человек, на утро пятницы число скончавшихся с коронавирусом в Крыму достигло 20.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.