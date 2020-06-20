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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, происшествия

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч

10:19 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 55 и составило 3850, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 20 июня 2020 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3850 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 753 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 606, в Петушинском районе - 485, в Муроме - 344, в Александровском районе - 319, в Ковровском районе - 267, Собинском - 206.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 2064 пациента, скончались 49.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьПроисшествия
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