Во Владимирской области число заболевших COVID-19 превысило 3,8 тысяч

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 20 июня 2020 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3850 случаев заболевания", - говорится в сообщении.