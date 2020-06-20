Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта, рассказал РИА Новости его внук Юрий Трубников.

"Дед мой относился к старшему поколению командиров Красной Армии – в 1945-м ему исполнилось 57 лет, большинству остальных маршалов и генералов не было и пятидесяти", - сказал внук Кузьмы Трубникова. "Однако строевой подготовки, полученной им еще до Первой мировой войны на службе в Лейб-гвардии Семеновском полку, хватило для торжественного марша по Красной площади во главе парадного полка 2-го Белорусского фронта на Параде Победы", - добавил Трубников.

"Дед рассказывал, что к параду готовились очень серьезно – отбирали по возрасту (до 30 лет) и по росту (не ниже 175 сантиметров), отдавая предпочтение тем, кто действительно геройствовал в недавних боях. За месяц тренировок добились хорошего состояния всех парадных расчетов", - отметил собеседник агентства,

Поскольку маршалы Георгий Жуков (командовавший 1-м Белорусским фронтом) и Константин Рокоссовский (командовавший 2-м Белорусским фронтом) были назначены, соответственно, принимать Парад Победы и командовать им, то сводные полки этих фронтов вели их заместители – генерал армии Василий Соколовский и генерал-полковник Кузьма Трубников.

"К парадной форме, срочно пошитой для участников этого грандиозного действа, полагалась парадная сабля. Дед получил две, вторую как командир парадной "коробки", - отметил Юрий Трубников. "Одна из этих сабель сейчас в экспозиции музея Вооруженных сил. Когда я там бываю, то всегда подхожу к витрине и любуюсь ею", - признался он.

По словам Юрия Трубникова, хотя Парад Победы проходил под проливным дождем, но сводный полк 2-го Белорусского фронта прошел хорошо.

Кузьма Петрович Трубников (1888-1974) служил в русской армии с 1909 года. Службу проходил в Лейб-гвардии Семеновском полку. В годы Первой Мировой войны взводный унтер-офицер, затем младший офицер роты, начальник команды пеших разведчиков, поручик. Участвовал в Брусиловском прорыве. Полный Георгиевский кавалер.

В Красной Армии с 1918 года. В годы Гражданской войны командовал взводом, затем ротой, батальоном, полком, стрелковой бригадой. В июне 1938 года был арестован по обвинению в недостаточном усердии в подготовке личного состава. Свою вину не признал. Освобожден в феврале 1940 года и затем восстановлен в рядах Красной армии.

В начале Великой Отечественной войны Трубников был назначен командиром 258-й стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта, принимавшей участие в оборонительных боях под Орлом , Брянском и Тулой . С ноября 1941 года командовал 217-й стрелковой дивизией той же армии. С июня 1942 года — заместитель командующего 16-й армией, а с октября — заместитель командующего Донским фронтом. Принимал непосредственное участие в организации и управлении войсками в Сталинградской битве.