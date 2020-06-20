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В Армении выявили 551 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 551 и достигло 19 708, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:06
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении выявили 551 новый случай заражения коронавирусом

10:06 20.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 551 и достигло 19 708, еще 13 человек скончались, сообщается в субботу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В пятницу власти республики сообщали о 19157 подтвержденных случаях COVID-19 и 319 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 19 708 случаев коронавируса. Вылечились 8854 пациента. Скончались 332 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 409 пациентов, проведены 93 786 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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