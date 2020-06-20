https://ria.ru/20200620/1573221434.html
В Москве ликвидировали пожар в ангаре цементного завода
Пожар в ангаре цементного завода на северо-западе Москвы ликвидировали на площади 320 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:50
2020-06-20T09:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
https://ria.ru/20200619/1573179404.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:112:3077:1843_1400x0_80_0_0_17b9d19336c40d09954bfcb28786c2dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_d055bbd8e20c9682ecdd2c1ce2a2df22.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_705:0:2752:2047_1400x0_80_0_0_b6c1de0e35c9e5e29fa66108790032ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия