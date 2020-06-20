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В Москве ликвидировали пожар в ангаре цементного завода
Пожар в ангаре цементного завода на северо-западе Москвы ликвидировали на площади 320 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве ликвидировали пожар в ангаре цементного завода

09:50 20.06.2020
395
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно-спасательного центра
Работа пожарно-спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно-спасательного центра. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар в ангаре цементного завода на северо-западе Москвы ликвидировали на площади 320 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС столицы.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 320 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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