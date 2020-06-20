ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета

Он отметил, что в регионе много проблем и долгов, которые накопились за несколько лет. В декабре прошлого года, когда его назначили врио губернатора области, регион получил федеральную дотацию в сумме почти 310 миллионов рублей. Из них без малого 182 миллиона рублей пошло на выплату зарплаты, более 127 миллионов – на выполнение исковых требований к казне области. Пока погашены не все исковые требования.