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ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета
Еврейская автономная область совместно с федеральными министерствами подготовила предложения по выделению дополнительных средств для обеспечения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:30
ростислав гольдштейн
дальний восток
арктика
юрий трутнев
еврейская автономная область
экономика
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ростислав гольдштейн, дальний восток, арктика, юрий трутнев, еврейская автономная область, экономика

ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей на сбалансированность бюджета

09:16 20.06.2020 (обновлено: 10:30 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Еврейская автономная область совместно с федеральными министерствами подготовила предложения по выделению дополнительных средств для обеспечения сбалансированности бюджета, согласована сумма в 1,53 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн в интервью РИА Новости.
В конце мая вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минфину РФ и правительству ЕАО представить предложения по выделению дополнительных средств для обеспечения сбалансированности бюджета. Гольдштейн тогда сообщил, что объем несбалансированности бюджета региона составляет 2,06 миллиарда рублей.
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"Да, согласованная сумма – 1,536 миллиарда рублей. Этому предшествовала большая работа, проведенная правительством области совместно с Минфином РФ, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Средства пойдут на инвестиции в человека и его благополучие. В данном случае под инвестициями подразумеваются не только вложения в экономику и бизнес, но, главное, и в здоровье, образование, качество жизни, демографию, культуру", - сказал Гольдштейн.
Он отметил, что в регионе много проблем и долгов, которые накопились за несколько лет. В декабре прошлого года, когда его назначили врио губернатора области, регион получил федеральную дотацию в сумме почти 310 миллионов рублей. Из них без малого 182 миллиона рублей пошло на выплату зарплаты, более 127 миллионов – на выполнение исковых требований к казне области. Пока погашены не все исковые требования.
"Будем стараться делать все, чтобы у нас был бюджет не выживания, а развития", - сказал собеседник агентства.
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Ростислав ГольдштейнДальний ВостокАрктикаЮрий ТрутневЕврейская автономная областьЭкономика
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