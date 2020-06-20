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Суд возобновил иск к агенту, застрелившему друга "бостонского террориста"
Апелляционный суд в США возобновил иск наследников российского гражданина Ибрагима Тодашева к агенту ФБР Аарону Макфарлану, который застрелил Тодашева в 2013... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:13
фбр
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фбр, ибрагим тодашев, джохар царнаев, массачусетс, сша, в мире

Суд возобновил иск к агенту, застрелившему друга "бостонского террориста"

09:13 20.06.2020
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CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд в США возобновил иск наследников российского гражданина Ибрагима Тодашева к агенту ФБР Аарону Макфарлану, который застрелил Тодашева в 2013 году.
Гражданин РФ Ибрагим Тодашев был знакомым Джохара Царнаева, осуществившего крупный теракт в Бостоне в апреле 2013 года и затем застреленного полицией. Тодашев был убит в своей квартире в мае того же года агентом ФБР. Четверо агентов, присутствовавших при смерти Тодашева, заявляли, что он пытался на них напасть, после чего был застрелен.
У здания суда в Бостоне, где проходят слушания по делу Джохара Царнаева
14 февраля 2019, 02:13
Отец застреленного ФБР друга Царнаева продолжит борьбу в американском суде
Отклонение иска в адрес Макфарлана апелляционный суд счел преждевременным, отменил это решение и вернул дело в нижестоящую инстанцию. Апелляционный суд также предписал нижестоящему суду разрешить наследникам Тодашева ознакомиться с вещественными уликами по делу, в чем им первоначально было отказано.
При этом апелляционный суд подтвердил отказ в иске к властям США с обвинением в халатности при найме Макфарлана и отказ по пункту в неправомерном причинении смерти. Подтвержден отказ и в претензиях наследников Тодашева к трем другим агентам, присутствовавшим при его гибели.
Родители Тодашева осенью 2018 года проиграли дело к отдельным сотрудникам правоохранительных органов и к властям США, в январе 2019 года была подана апелляция. Апелляционный суд весной 2019 года постановил закрыть дело, но почти сразу затем возобновил его рассмотрение. Пока рассматривалась апелляция, скончалась мать Царнаева.
Агенты утверждали, что допрашивали Тодашева в его квартире, и тот "собирался сознаться" в тройном убийстве в Массачусетсе, но неожиданно напал на них с железным прутом и был застрелен. Адвокаты семьи Тодашева заявляли, что ФБР наняла профнепригодного агента (Макфарлана) и что тот стал причиной гибели Тодашева, применив чрезмерную силу, тогда как агент антитеррористического подразделения Кристофер Савард не остановил Макфарлана. Кроме того, массачусетские полицейские Кертис Чинелли и Джоэл Кэйгн, присутствовавшие при гибели Тодашева, также незаконно его удерживали его и не предотвратили его убийство, считают адвокаты Тодашевых. Они указали на то, что на железном пруте, которым якобы размахивал Тодашев, не было отпечатков его пальцев. Наконец, характер огнестрельных ранений на теле Тодашева (три пули в спину, две в левое плечо, одна в левую часть груди и одна в голову), по мнению истцов, противоречит версии о том, что Тодашев пытался напасть на агентов.
Отец убитого в США Ибрагима Тодашева Абдулбаки Тодашев. Архивное фото
4 марта 2015, 13:27
Тодашев - жертва знакомства с Царнаевыми, считает его отецСотрудник ФБР и полицейские 22 мая 2013 года допрашивали Ибрагима Тодашева в его квартире в городе Орландо по двум преступлениям - теракту в Бостоне 15 апреля 2013 года, предположительно, организованному братьями Царнаевыми, и по тройному убийству в городе Уолтем в сентябре 2011 года. В ходе допроса Тодашев был застрелен.
Ответчики по делу ссылались на доктрину квалифицированного иммунитета, которая защищает полицию от исков в подавляющем большинстве случаев.
Апелляционный суд подтвердил решения о закрытии дела против отдельных ответчиков и дела о неправомерном причинении смерти. "Поскольку истец не смог оспорить эти решения в своем изначальном заявлении, он отказался от любой апелляции в данном суде", - говорится в решении.
Апелляционный суд заявил, что нижестоящая инстанция не имела права отказывать наследникам Тодашева в ознакомлении с уликами. "Ясно, что, хотя истец смог независимо получить отредактированные версии некоторых документов, у истца не было возможности провести процесс ознакомления с уликами по делу", - говорится в решении апелляционного суда.
Когда истцы ознакомятся с уликами, агент ФБР Макфарлан сможет вновь попросить у суда закрыть дело.
У здания суда, где пройдет судебный процесс по делу Джохара Царнаева, подозреваемого в совершении бостонского теракта весной 2013 года
2 августа 2019, 03:38
Террориста Царнаева вряд ли скоро казнят, полагает американский юрист
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ФБРИбрагим ТодашевДжохар ЦарнаевМассачусетсСШАВ мире
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