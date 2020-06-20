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Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга Валерия ведет прогноз погоды. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:46
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)

Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией

09:08 20.06.2020 (обновлено: 12:46 20.06.2020)
2567
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга Валерия ведет прогноз погоды.
В кадре певица в необычной манере рассказывает о температуре и осадках в российских городах, напевая песни и зачитывая стихотворения.
Продюсер отметил, что запись была сделана в 1998 году. В заставке ролика видно, что выпуск прогноза погоды выходил под названием "Метео ТВ".
18821292
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
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