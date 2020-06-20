https://ria.ru/20200620/1573220068.html
Пригожин опубликовал "исторический эксклюзивчик" с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга Валерия ведет прогноз погоды. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:08
2020-06-20T12:46
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152393/53/1523935301_0:22:1440:831_1400x0_80_0_0_8446280ac7717518355bbb5fa43b7163.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова)