В Узбекистане выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 20 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6025", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 4273. В пятницу из больниц были выписаны 74 человека, в четверг – 68, в среду – 35. Сейчас на лечении находятся 1733 пациента с COVID-19, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.