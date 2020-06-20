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Матвиенко поздравила врачей с их праздником и поблагодарила за подвиг
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила медицинских работников с их наступающим профессиональным праздником и заявила, что сердечно благодарна им РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:15
коронавирус в россии
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф

Матвиенко поздравила врачей с их праздником и поблагодарила за подвиг

08:15 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила медицинских работников с их наступающим профессиональным праздником и заявила, что сердечно благодарна им за их ежедневный подвиг на работе.
День медика отмечается в России в третье воскресенье июня - в этом году он выпадает на 21-е число.
"День медицинского работника - это не только праздник врачей, фельдшеров, медсестёр, он имеет отношение к каждому из нас. Потому что вы приходите к нам на помощь, оберегаете наше здоровье, а нередко, спасаете и жизнь", - заявила она в видеообращении к медикам.
Матвиенко убеждена, что врач - это самая непростая, ответственная профессия, требующая огромных знаний, терпения и умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. "Но ещё она требует и высоких нравственных качеств. В наше время развитых технологий, эффективных лекарств эти качества не теряют своей ценности, напротив, становятся особенно востребованными. Я уверена, более гуманной, человечной профессии в мире нет и не будет", - подчеркнула спикер СФ.
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Она выразила глубочайшую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи, кто находится "на передовой" в борьбе с пандемией коронавируса.
"Мы в полной мере осознаем, как вам было непросто. Вы рискуете своим здоровьем и даже подчас жизнью. Вы выдерживаете запредельные физические и моральные нагрузки и, несмотря на это, с честью выполняете свой долг. Мы гордимся, восхищаемся вами, сердечно благодарны за ваш, без преувеличения скажу, подвиг", - заявила Матвиенко.
Она заверила, что государство все делает для развития медицинской инфраструктуры, улучшения работы врачей, сестёр, подготовки кадров, для того, чтобы отечественное здравоохранение в полной мере отвечало запросам общества и вызовам времени.
"Скажу просто: огромное спасибо, низкий вам поклон. С праздником!" - заключила спикер.
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
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