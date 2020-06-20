Матвиенко поздравила врачей с их праздником и поблагодарила за подвиг

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Спикер Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила медицинских работников с их наступающим профессиональным праздником и заявила, что сердечно благодарна им за их ежедневный подвиг на работе.

День медика отмечается в России в третье воскресенье июня - в этом году он выпадает на 21-е число.

"День медицинского работника - это не только праздник врачей, фельдшеров, медсестёр, он имеет отношение к каждому из нас. Потому что вы приходите к нам на помощь, оберегаете наше здоровье, а нередко, спасаете и жизнь", - заявила она в видеообращении к медикам.

Матвиенко убеждена, что врач - это самая непростая, ответственная профессия, требующая огромных знаний, терпения и умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. "Но ещё она требует и высоких нравственных качеств. В наше время развитых технологий, эффективных лекарств эти качества не теряют своей ценности, напротив, становятся особенно востребованными. Я уверена, более гуманной, человечной профессии в мире нет и не будет", - подчеркнула спикер СФ.

Она выразила глубочайшую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи, кто находится "на передовой" в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы в полной мере осознаем, как вам было непросто. Вы рискуете своим здоровьем и даже подчас жизнью. Вы выдерживаете запредельные физические и моральные нагрузки и, несмотря на это, с честью выполняете свой долг. Мы гордимся, восхищаемся вами, сердечно благодарны за ваш, без преувеличения скажу, подвиг", - заявила Матвиенко.

Она заверила, что государство все делает для развития медицинской инфраструктуры, улучшения работы врачей, сестёр, подготовки кадров, для того, чтобы отечественное здравоохранение в полной мере отвечало запросам общества и вызовам времени.

"Скажу просто: огромное спасибо, низкий вам поклон. С праздником!" - заключила спикер.