Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Пасечник напомнил, что перевел Народную милицию, подразделения МВД и медицинские учреждения на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ. После этого обстрелы прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины. Однако в последние дни они снова начали обстрелы. Накануне в ЛНР погиб один мирный житель, трое получили ранения.