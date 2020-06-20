Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Пасечник напомнил, что перевел Народную милицию, подразделения МВД и медицинские учреждения на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ. После этого обстрелы прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины. Однако в последние дни они снова начали обстрелы. Накануне в ЛНР погиб один мирный житель, трое получили ранения.
Глава ЛНР отметил, что "в случае необходимости и при наличии на то политической воли" украинская сторона способна выполнять обязательства по прекращению огня. Сложившаяся ситуация, по его мнению, показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса, — "это политический жест, инициатор которого известен".
"Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир", — обратился Пасечник к Зеленскому.
Он призвал украинского президента продемонстрировать на практике способность держать слово и дать ЛНР возможность "мирно и спокойно" подготовиться к параду в честь 75-летия Победы.
"В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики", — заключил Пасечник.