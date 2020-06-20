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Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:49
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573202554.html
Есть одна такая поговорка. ХОХОЛ РОДИЛСЯ, ЕВРЕЙ ЗАПЛАКАЛ... Она в полной мере отражает суть происходящего. НИКОГДА Украина не выполняла и НИКОГДА не будет выполнять свои обязательства
245
"... при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства..." ошибаетесь Киевская хунта просто видела что у всех внимание было приковано к другому, а теперь когда в США "валят" памятники как у них кураторы приказали украине сделать так что бы внимание было отвлечено от того что творится в США
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луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:73:3133:1835_1400x0_80_0_0_5ff319b0916bc12e6db7c1195e048019.jpg
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

07:48 20.06.2020 (обновлено: 09:49 20.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
Пасечник напомнил, что перевел Народную милицию, подразделения МВД и медицинские учреждения на усиленный режим после активных обстрелов со стороны ВСУ. После этого обстрелы прекратились и почти две недели украинские силовики соблюдали режим тишины. Однако в последние дни они снова начали обстрелы. Накануне в ЛНР погиб один мирный житель, трое получили ранения.
Украинский военный
19 июня, 14:38
В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за неделю
Глава ЛНР отметил, что "в случае необходимости и при наличии на то политической воли" украинская сторона способна выполнять обязательства по прекращению огня. Сложившаяся ситуация, по его мнению, показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса, — "это политический жест, инициатор которого известен".

"Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир", — обратился Пасечник к Зеленскому.

Он призвал украинского президента продемонстрировать на практике способность держать слово и дать ЛНР возможность "мирно и спокойно" подготовиться к параду в честь 75-летия Победы.
"В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики", — заключил Пасечник.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Есть одна такая поговорка. ХОХОЛ РОДИЛСЯ, ЕВРЕЙ ЗАПЛАКАЛ... Она в полной мере отражает суть происходящего. НИКОГДА Украина не выполняла и НИКОГДА не будет выполнять свои обязательства
20 июня, 08:02
Павел Герасимов
223120226
"... при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства..." ошибаетесь Киевская хунта просто видела что у всех внимание было приковано к другому, а теперь когда в США "валят" памятники как у них кураторы приказали украине сделать так что бы внимание было отвлечено от того что творится в США
20 июня, 08:00
Спиральтист ...
12130208
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