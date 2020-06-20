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В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T07:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19

07:25 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи
КЕМЕРОВО, 20 июн - РИА Новости. Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у пятидесяти девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался. У мужчины из Калтана на фоне коронавируса развилась тяжёлая степень пневмонии. Тридцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста восемьдесят человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот восемьдесят девять больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по 16 новых случаев зарегистрировано в Кемерово и Новокузнецке, восемь – в Киселевске, семь – в Междуреченске, три – в Кемеровском районе, два – в Тяжинском районе, по одному – в Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Гурьевске, Промышленновском, Мариинском и Таштагольском районах.
"По всей области в новых данных вспышек никаких не зарегистрировано, все заболевшие - это не связанные друг с другом люди", - уточнила РИА Новости собеседница агентства.
Среди новых выздоровевших 17 жителей Новокузнецка, четыре – из Кемерово, трое – из Белово, двое – из Междуреченска, по одному – из Киселевска, Калтана, Юрги и Кемеровского района.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1277 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 480 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8861 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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