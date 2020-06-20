В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19

"По всей области в новых данных вспышек никаких не зарегистрировано, все заболевшие - это не связанные друг с другом люди", - уточнила РИА Новости собеседница агентства.

По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлены 1277 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались, 480 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8861 человек.