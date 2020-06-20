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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 67 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12373, выздоровели 10856, сообщила организация Центров по РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T07:19
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коронавирус covid-19
южная корея
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коронавирус covid-19, южная корея, в мире

В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19

07:19 20.06.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 67 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12373, выздоровели 10856, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Последний раз такой высокий суточный прирост больных был зафиксирован 28 мая, когда он достиг 79 человек. Но уже три недели ежедневное количество новых зараженных держалось в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 36 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, 31 завезен из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, еще по 17 в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 18 случаев были выявлены на карантинном досмотре.
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За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 856, что составляет 87,7%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,17 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1427 случаев завезли из-за границы, из них примерно 83,5% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 626 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 1807 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 69 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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