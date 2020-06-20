КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей

"В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа, заключенными в межкорейских договоренностях… Молодые студенты всевозможных институтов полностью готовы начать крупномасштабную кампанию пуска листовок, как только допуск в прилегающие к Южной Корее районы будет разрешен в соответствии с процедурой. За грехами следует расплата", - говорится в сообщении ЦТАК.