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КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
КНДР приступила к подготовке листовок для проведения агитационной кампании против Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T04:17
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей

04:17 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. КНДР приступила к подготовке листовок для проведения агитационной кампании против Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обещая южнокорейскому правительству "трудные времена" и "возмездие", ЦТАК сообщило, что листовки и агитационные материалы для массового распространения на Юге уже в печати, а студенты всевозможных институтов готовятся "развернуть борьбу", как только Северная Корея разрешит вход в пограничную зону.
"В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа, заключенными в межкорейских договоренностях… Молодые студенты всевозможных институтов полностью готовы начать крупномасштабную кампанию пуска листовок, как только допуск в прилегающие к Южной Корее районы будет разрешен в соответствии с процедурой. За грехами следует расплата", - говорится в сообщении ЦТАК.
Агентство также отметило, что Сеул утратил "даже элементарную мораль" и получит соразмерную отплату. "Только испытав это на себе, они смогут нормально понять, насколько мерзким становится настроение", - говорится в сообщении.
Пентагон
Вчера, 05:55
Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что его терпение закончилось.
Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
Сеул ответил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
Сеул
18 июня, 13:02
Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил кризис в отношениях с КНДР
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