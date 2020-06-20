Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573217295.html
Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e7ff38b53791415dae8e9eeee9552da0.jpg
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e7ff38b53791415dae8e9eeee9552da0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_f4f540401d0d1dc09f77743e0bf6b3e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_484:0:2532:2048_1400x0_80_0_0_765d27eb091aa742ee56df3bbf8e86d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, израиль, в мире

Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19

03:36 20.06.2020 (обновлено: 03:56 20.06.2020)
509
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью РИА Новости директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.
Ранее минздрав Великобритании сообщил, что испытания дексаметазона продемонстрировали, что он существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Премьер-министр Борис Джонсон на брифинге во вторник, 16 июня, назвал результаты исследований "крупнейшим на данный момент прорывом" в борьбе с коронавирусом.
"Пока вот это исследование - работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус", - утверждает врач.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По словам доктора Старобина, действие стероидов угнетает иммунную систему, что может быть опасным при начальных и легких формах болезни.
"На сегодняшний день до сих пор в силе предостережение ВОЗ, что стероиды как таковые для COVID-19 представляют опасность. В том смысле, что, во-первых, они могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы. Поэтому оно (заболевание - ред.) может быстрее переходить из легкой степени в тяжелые", - пояснил агентству специалист.
При этом врач добавил, что те, кто принимает стероидные препараты на постоянной основе для лечения каких-то хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать принимать лекарства.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Результаты исследования британских медиков израильский специалист назвал обнадеживающими при лечении крайне тяжелых форм коронавируса. В таких случаях иммуноподавляющий эффект стероидных препаратов как раз может принести пользу.
"Логика у этого есть, потому что тяжелые формы COVID-19 опираются с точки зрения патофизиологии на то, что есть воспалительный процесс, вызванный самим вирусом, и реакция на него преувеличенная, приумноженная реакция иммунной системы организма. И эта вот умноженная реакция может привести к тому, что появляется недостаточность разных органов, начиная от дыхательной системы и всех остальных, поэтому больные умирают. Это в тяжелой форме COVID-19", - рассказал врач.
В институте пульмонологии, возглавляемом доктором Старобиным, стероиды при лечении тяжелых больных с COVID-19 не применялись, поскольку израильские врачи считают, что результаты британских медиков требуют дополнительных клинических подтверждений.
"Опять-таки еще рано говорить, является это (исследование - ред.) чем-то драматически хорошим для тяжелых заболеваний или просто так случайно получилось, потому что группа (испытуемых - ред.) больных была небольшая относительно, но это, конечно, какой-то просвет", - подытожил Старобин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Рекомендуем
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Герман Геринг
РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Онлайн-консультация с доктором
Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Трудовая книжка
Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
Мексика
В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
Ростислав Гольдштейн
Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
Самолет в небе
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Лента новостейМолния