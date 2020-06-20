Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19

"На сегодняшний день до сих пор в силе предостережение ВОЗ, что стероиды как таковые для COVID-19 представляют опасность. В том смысле, что, во-первых, они могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы. Поэтому оно (заболевание - ред.) может быстрее переходить из легкой степени в тяжелые", - пояснил агентству специалист.