Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

Как сообщалось ранее, 13 мая в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали главы этих регионов Александр Цыбульский Юрий Бездудный . Предполагалось, что окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме, дата которого не определена. Для оперативного сбора предложений в регионах созданы рабочие группы. Это стало поводом для обсуждения вероятности объединения Еврейской АО и Хабаровского края, в состав которого она входила до 1993 года.

"Вы знаете, вся работа власти должна выстраиваться для человека. Только его интересы должны лежать в основе любого решения власти. Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет", - сказал Гольдштейн РИА Новости, отвечая на вопрос, что он думает об обсуждении возможного объединения Хабаровского края и ЕАО.

По его словам, за несколько месяцев работы он объехал все районы области и убедился, что людям для жизни нужен комфорт. Достойно оплачиваемая работа, удобное жилье. Они ждут качественных изменений в медицине, образовании, соцзащите, ЖКХ.