https://ria.ru/20200620/1573217228.html
Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
Еврейская автономная область может утратить национальную изюминку в случае объединения с Хабаровским краем, и подобное слияние вряд ли даст людям комфорт, о... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:29
2020-06-20T03:29
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
хабаровский край
общество
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еврейская автономная область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростислав гольдштейн, еврейская автономная область, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Еврейская автономная область
может утратить национальную изюминку в случае объединения с Хабаровским краем
, и подобное слияние вряд ли даст людям комфорт, о котором стоит думать, принимая подобные решения, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн
.
Как сообщалось ранее, 13 мая в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали главы этих регионов Александр Цыбульский
и Юрий Бездудный
. Предполагалось, что окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме, дата которого не определена. Для оперативного сбора предложений в регионах созданы рабочие группы. Это стало поводом для обсуждения вероятности объединения Еврейской АО и Хабаровского края, в состав которого она входила до 1993 года.
"Вы знаете, вся работа власти должна выстраиваться для человека. Только его интересы должны лежать в основе любого решения власти. Поэтому сначала люди должны сказать, что они хотят: объединиться или нет", - сказал Гольдштейн РИА Новости, отвечая на вопрос, что он думает об обсуждении возможного объединения Хабаровского края и ЕАО.
По его словам, за несколько месяцев работы он объехал все районы области и убедился, что людям для жизни нужен комфорт. Достойно оплачиваемая работа, удобное жилье. Они ждут качественных изменений в медицине, образовании, соцзащите, ЖКХ.
"На мой взгляд, люди, в первую очередь, хотят жить в комфорте и в своей области. А любое объединение не факт, что даст этот комфорт, да еще может убить национальную изюминку, которая есть в ЕАО", - заявил Гольдштейн.