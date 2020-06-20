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Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
Для более крепкого сна стоит отказаться от использования смартфона перед тем, как отправиться в постель. Дело в том, что яркий экран телефона в темноте может... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:20
головной мозг
здоровье - общество
сон
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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головной мозг, здоровье - общество, сон, технологии

Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном

03:20 20.06.2020
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© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Depositphotos / AILA_IMAGES
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Для более крепкого сна стоит отказаться от использования смартфона перед тем, как отправиться в постель. Дело в том, что яркий экран телефона в темноте может раздражать зоны головного мозга, стимулировать его деятельность, а затем вызвать головную боль, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али.
"Перед сном человек чаще всего лежит в темноте и смотрит в яркий экран. За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует", — объясняет эксперт.
Однако многие смартфоны сейчас имеют режим ночного чтения, с помощью которого можно изменить яркий сине-белый цвет экрана на более теплые тона. Это отличный способ для любителей "посидеть" в социальных сетях перед сном, и при этом сохранить остроту своего зрения и не навредить мозгу.
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Головной мозгЗдоровье - ОбществосонТехнологии
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