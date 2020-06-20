Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном

"Перед сном человек чаще всего лежит в темноте и смотрит в яркий экран. За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна. Даже если мы не видим яркие вспышки экрана, головной мозг все равно реагирует", — объясняет эксперт.