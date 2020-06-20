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В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между Соединенными Штатами и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:09
министерство транспорта сша
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РИА Новости
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министерство транспорта сша, китай, сша, в мире

В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США

02:37 20.06.2020 (обновлено: 05:09 20.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между Соединенными Штатами и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
"Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая", - говорится в сообщении.
Ведомство пояснило, что этот приказ фактически является административным действием, направленным на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями, объявленного министерством ранее на этой неделе.
Минтранс США настаивает, что "этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию" со стороны Вашингтона.
Более того, регулятор "по-прежнему заявляет о готовности пересмотреть свои действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику".
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США настаивают, что паритет должен давать перевозчикам каждой стороны возможность выполнять по четыре регулярных пассажирских рейса в оба конца каждую неделю.
Ранее США заявили, что планируют запретить авиакомпаниям из Китая полеты в США с 16 июня из-за аналогичного запрета со стороны Пекина.
В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии управление гражданской авиации КНР потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
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