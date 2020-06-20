Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573216363.html
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев в пятницу внесли в Госдуму законопроект об увеличении финансовых показателей... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:51
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://ria.ru/20200207/1564392373.html
https://ria.ru/20200116/1563503275.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1400x0_80_0_0_d860374c9b1577c7454e9e8e3c55a9ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_30a2dc8c19eca20d1240f47ee10fda4a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_538:228:2357:2047_1400x0_80_0_0_759d5e8fec59abce939b34e33175ec86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, экономика

В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита

01:51 20.06.2020
95
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев в пятницу внесли в Госдуму законопроект об увеличении финансовых показателей компаний, при достижении которых проводится обязательный аудит, следует из базы данных нижней палаты парламента.
По действующему законодательству обязательный аудит проводится, если объем выручки компании за предыдущий год превышает 400 миллионов рублей или сумма ее активов на конец года свыше 60 миллионов рублей. Законопроект повышает эти показатели: по выручке - до 800 миллионов рублей, активам - до 400 миллионов рублей.
"Данная мера позволит освободить от обязательного аудита субъектов малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение", - поясняют разработчики. Они напоминают, что сейчас к субъектам малого предпринимательства относятся организации, у которых доход не превышает 800 миллионов рублей.
Пленарное заседание Государственной Думы
7 февраля, 12:53
В ГД вновь обратили внимание на необходимость аудита дорожной сети
Законопроектом также уточняется определение кодекса профессиональной этики аудиторов и вводится общее требование о необходимости соблюдения аудиторами и аудиторскими организациями правил независимости. Под независимостью понимается отсутствие у них имущественной, родственной или иной зависимости от аудируемого лица, его учредителей, участников, акционеров, руководителей и иных лиц. Разработка соответствующих кодекса и правил должна будет осуществляться на основе кодекса профессиональной этики, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров.
С целью реализации механизма "регуляторной гильотины" вносятся изменения, направленные на сокращение количества обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов. Такие СРО также получают право использовать доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда в 2019 и 2020 годах, для формирования своего имущества.
В связи с пандемией коронавируса предлагается приостановить до 2021 года действие нормы, касающейся обязательной периодичности проведения СРО плановых внешних проверок качества работы своих членов. По действующему законодательству такая проверка в отношении аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит, должна проводится СРО не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год, других аудиторских организаций и аудиторов - не реже одного раза в пять лет, но не чаще одного раза в год.
Пленарное заседание Госдумы РФ
16 января, 16:29
В Госдуме поддержали отмену аудита небольших благотворительных фондов
000000
Обсудить 0
РоссияГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Вид Мехико
В Мехико продлили режим максимальной угрозы COVID-19
Минск
Задержанных на пикете в Минске корреспондентов отпустили
Марокко
В Марокко за сутки число случаев COVID-19 выросло в семь раз
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями
Вид с набережной на Гонконг
В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Ящик с черешней
Агроном рассказала, нужно ли мыть ягоды
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Собака
Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья
Онлайн-консультация с доктором
Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Самолет в небе
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Трудовая книжка
Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Лента новостейМолния