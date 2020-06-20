В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа депутатов во главе с Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев в пятницу внесли в Госдуму законопроект об увеличении финансовых показателей компаний, при достижении которых проводится обязательный аудит, следует из базы данных нижней палаты парламента.

По действующему законодательству обязательный аудит проводится, если объем выручки компании за предыдущий год превышает 400 миллионов рублей или сумма ее активов на конец года свыше 60 миллионов рублей. Законопроект повышает эти показатели: по выручке - до 800 миллионов рублей, активам - до 400 миллионов рублей.

"Данная мера позволит освободить от обязательного аудита субъектов малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение", - поясняют разработчики. Они напоминают, что сейчас к субъектам малого предпринимательства относятся организации, у которых доход не превышает 800 миллионов рублей.

Законопроектом также уточняется определение кодекса профессиональной этики аудиторов и вводится общее требование о необходимости соблюдения аудиторами и аудиторскими организациями правил независимости. Под независимостью понимается отсутствие у них имущественной, родственной или иной зависимости от аудируемого лица, его учредителей, участников, акционеров, руководителей и иных лиц. Разработка соответствующих кодекса и правил должна будет осуществляться на основе кодекса профессиональной этики, принимаемого Международной федерацией бухгалтеров.

С целью реализации механизма "регуляторной гильотины" вносятся изменения, направленные на сокращение количества обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов. Такие СРО также получают право использовать доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда в 2019 и 2020 годах, для формирования своего имущества.