В Марокко за сутки число случаев COVID-19 выросло в семь раз

КАИР, 20 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения Число новых случаев заражения коронавирусом Марокко за сутки выросло в семь раз по сравнению с предыдущими и стало рекордным с начало пандемии - зафиксированы 539 новых случаев, следует из опубликованных минздравом страны данных.

Согласно данным минздрава на вечер пятницы, за сутки были зафиксированы 539 новых случаев заражения - это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. В четверг вечером министерство сообщало всего о 77 новых случаях.

"457 из новых случаев зарегистрированы в столичном районе Рабат/Сале/Кенитра, симптомов у них нет", - цитирует агентство MAP главу Департамента инфекционных заболеваний Хинд аз-Зейн. По данным агентства, эти 457 человек работали на предприятии по сбору и упаковке фруктов.

"Новых смертей от заболевания не зафиксировано, таким образом, общее число скончавшихся не изменилось и составляет 213 человек", - заявила аз-Зейн.

Всего в королевстве со 2 марта, когда власти сообщили о первом заболевшем коронавирусом, зарегистрированы 9613 случаев COVID-19, выздоровели 8117 человек.

В Марокко произведено более 496 тысяч тестов на коронавирус.

Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией.

Правительство также предоставило главе МВД полномочия, позволяющие смягчать введенные в рамках ЧП ограничения в тех районах страны, где эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.