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Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:11
совет безопасности оон
египет
эфиопия
в мире
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353
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совет безопасности оон, египет, эфиопия, в мире

Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине

01:11 20.06.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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КАИР, 20 июн - РИА Новости. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы, заявил МИД Арабской Республики.
Ранее о такой возможности заявлял глава МИД Египта Самех Шукри.
"Египет заявляет, что в связи с плотиной "Возрождение" обратился в Совбез ООН с просьбой вмешаться, чтобы подтвердить важность продолжения Египтом, Эфиопией и Суданом переговоров по плотине с благими намерениями ... для достижения справедливого и сбалансированного решения ... и недопущения принятия Эфиопией односторонних мер, которые могут повлиять на достижение решения", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе дипведомства.
МИД Египта сослался на 35 статью Устава ООН, дающую право обратиться с такой просьбой.
Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".
Эта просьба позволит избежать обострения в регионе и сохранить стабильность, говорится в заявлении.
Технические вопросы на переговорах по эфиопской плотине "Возрождение" решены на 90%, однако для решения оставшихся разногласий необходимо участие премьер-министров Эфиопии, Египта и Судана, заявило в среду суданское министерство водных ресурсов и ирригации.
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Основой нынешних переговоров, по мнению Каира, должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров. Египет тогда текст соглашения парафировал, эфиопская сторона взяла время "на раздумье".
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
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Совет Безопасности ООНЕгипетЭфиопияВ мире
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