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Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:18
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
киргизия
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, киргизия, санкт-петербург, происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента

00:58 20.06.2020 (обновлено: 05:18 20.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте Следственного комитета.
Ранее в СМИ появилась информация, что фирма, в которой работал задержанный Заур Каримов, оказывала услуги по оформлению санитарных книжек и трудоустройству, фактически обманывая клиентов. По данным СМИ, потерпевшие ранее обращались в правоохранительные органы.
"Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку", - говорится в сообщении.
Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 июня, 17:33
СК переквалифицировал дело охранника, стрелявшего в студента в Петербурге
Четвертого июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт, когда студент пришел требовать от фирмы, где тот работал охранником, возврата денег за невыполненную услугу по оформлению санкнижки. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета ему в голову.
Студента госпитализировали в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, однако после смерти студента дело было переквалифицировано по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство", в ближайшее время Каримову будет предъявлено новое обвинение.
По информации объединенной пресс-службы городских судов, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизии огнестрельного ранения левого бедра.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКиргизияСанкт-ПетербургПроисшествия
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