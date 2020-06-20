Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что фирма, в которой работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге , занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек, сообщается на сайте Следственного комитета

Ранее в СМИ появилась информация, что фирма, в которой работал задержанный Заур Каримов, оказывала услуги по оформлению санитарных книжек и трудоустройству, фактически обманывая клиентов. По данным СМИ, потерпевшие ранее обращались в правоохранительные органы.

"Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку", - говорится в сообщении.

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Четвертого июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт, когда студент пришел требовать от фирмы, где тот работал охранником, возврата денег за невыполненную услугу по оформлению санкнижки. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета ему в голову.

Студента госпитализировали в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, однако после смерти студента дело было переквалифицировано по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство", в ближайшее время Каримову будет предъявлено новое обвинение.