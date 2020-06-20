На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу

"Дифференцированный подход запрета на выезд за границу, управления транспортным средством применяется к злостным должникам. Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, - вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", - заявил Малюська в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".