Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573215745.html
На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу
Граждане Украины, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:54
денис малюська
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_0:1:4834:2720_1400x0_80_0_0_5a8dce2cd1b536debeb3671a0ae68ca2.jpg
https://ria.ru/20200218/1564878343.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_0:1:4834:2720_1400x0_80_0_0_5a8dce2cd1b536debeb3671a0ae68ca2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_604:0:4231:2720_1400x0_80_0_0_90b35ea1f9bf3df8b547e2def5f387f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_1057:0:3777:2720_1400x0_80_0_0_f54d352a223d2f2ad4995e864cba65ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис малюська, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу

00:48 20.06.2020 (обновлено: 00:54 20.06.2020)
200
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Граждане Украины, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська.

"Дифференцированный подход запрета на выезд за границу, управления транспортным средством применяется к злостным должникам. Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, - вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", - заявил Малюська в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, аналогичные меры применяются к гражданам, которые задолжали большие суммы. "Мы исполнителей стимулируем, чтобы они не обращались в суд, и суды, собственно, такого не применяют", - добавил он.
Согласно данным Государственной службы статистики, общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу и составила 60,2 миллиарда гривен без учета электроэнергии (2,247 миллиарда долларов).
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
18 февраля, 08:00
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
181002
Обсудить 0
Денис МалюськаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Аргентина
В Аргентине продлили переговоры по реструктуризации госдолга
Александр Бастрыкин
Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья
Кристен Стюарт и принцесса Диана
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило миллион человек
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Международная космическая станция
Воздух на МКС снова разделили для поиска источника токсичного бензола
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Знамя Победы над рейхстагом
Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне
Самолет в небе
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Европарламент осудил применение силы американскими полицейскими
Трудовая книжка
Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Лента новостейМолния