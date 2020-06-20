https://ria.ru/20200620/1573215745.html
На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу
Граждане Украины, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:48
2020-06-20T00:54
денис малюська
ситуация на украине
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис малюська, ситуация на украине, украина, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Граждане Украины
, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська
.
"Дифференцированный подход запрета на выезд за границу, управления транспортным средством применяется к злостным должникам. Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, - вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", - заявил Малюська в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, аналогичные меры применяются к гражданам, которые задолжали большие суммы. "Мы исполнителей стимулируем, чтобы они не обращались в суд, и суды, собственно, такого не применяют", - добавил он.
Согласно данным Государственной службы статистики, общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу и составила 60,2 миллиарда гривен без учета электроэнергии (2,247 миллиарда долларов).