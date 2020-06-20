Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне

"Основной силой, победившей нацистскую Германию, был СССР. Где мы были, если бы не Красная Армия? Попытки занизить роль Советского Союза во Второй мировой войне непонятны. То есть понятно, что это делается во имя политических интересов", - сказал Ингерфлом РИА Новости.