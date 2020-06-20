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Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне
Нет сомнений, что основной силой, победившей нацистскую Германию, был СССР, попытки занизить роль Советского Союза во Второй мировой войне делаются во имя... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:27
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), аргентина, германия, ссср, в мире

Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне

00:27 20.06.2020
1177
© РИА Новости / Виктор ТеминЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / Виктор Темин
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн – РИА Новости. Нет сомнений, что основной силой, победившей нацистскую Германию, был СССР, попытки занизить роль Советского Союза во Второй мировой войне делаются во имя политических интересов, считает директор Центра по изучению славянского мира Национального университета Сан-Мартина, специалист по социальной и политической истории России Клаудио Серхио Ингерфлом.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в "Российской газете" и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, отметил, что Советский Союз и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной и критически важный вклад в поражение нацизма.
"Основной силой, победившей нацистскую Германию, был СССР. Где мы были, если бы не Красная Армия? Попытки занизить роль Советского Союза во Второй мировой войне непонятны. То есть понятно, что это делается во имя политических интересов", - сказал Ингерфлом РИА Новости.
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Европе доминирует национализм, он пока не преодолен. И это удивляет. Статья президента Путина как раз говорит о том, что эта проблема до сих пор не решена", - считает эксперт.
По его мнению, национализм плох, когда любовь к своему народу превосходит любовь к родине, когда возникает желание сделать свой народ чище и лучше за счет искоренения нечистых.
"Холокост - это то, что для нас должно быть самым важным уроком той трагедии, которая произошла во Второй мировой войне. Национализм всегда ведет к войне. Это была одна из составляющих нацизма, наряду с расизмом. Антисемитизм, национализм и расизм были идеологическим оружием Гитлера. И это надо акцентировать, поскольку национализм представляет опасность не только для Европы. В Аргентине также есть люди, которые подвергают дискриминации тех, у кого нет европейских черт", - отметил Ингерфлом.
Ученый также подчеркнул, что Россия никогда не провоцировала трансатлантические войны или войны на других континентах. Россия, будь то война со Швецией, Турцией, война против Наполеона, не шла покорять другие страны, а шла защитить свой народ. "У России нет такой траектории, какая есть у Франции, Англии, Бельгии или Соединенных Штатов", - подчеркнул историк.
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РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)АргентинаГерманияСССРВ мире
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