Почему люди бегут из квартир в дома на воде и сколько это стоит

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Дом семьи Афониных пришвартован неподалеку от моста Бетанкура в центре Санкт-Петербурга. До Дворцовой площади — десять минут на велосипеде. Летом многодетные родители на катере забирают младшего сына из сада, зимой расчищают каток прямо на льду реки Ждановки. Шесть лет назад они сменили квартиру на дебаркадер, переоборудованный под жилье. И не пожалели. В Европе дома на воде очень популярны. У нас пока на такое решаются единицы. О быте на "плавучей недвижимости" — в материале РИА Новости.

"В помещениях — плесень, в трюмах — вода"

"Просыпаешься утром — а берега нет. Шторм был нешуточный, порывы ветра достигали 58 километров в час. Наш дом пытался уплыть против течения. Толстые канаты натягивались, как струны. Огромная балийская люстра звенела всеми своими перламутровыми чешуйками. С верхней палубы сдуло стулья, тревожно раскачивались лампады. Но обошлось. Чего не скажешь про других жителей водного Петербурга. Дебаркадер знакомого унесло — пришлось срочно искать буксир…"

© Фото Интерьер дома © Фото Интерьер дома

Так предприниматель Даниил Афонин описывает наводнение, случившееcя в декабре 2019-го в Санкт-Петербурге. Хозяин дома объясняет: и в обычные дни немного качает, например, если по реке на полной скорости проносится катер или водный мотоцикл. Однако в ту ночь мотало особенно сильно.

До этого Афонины жили в "трешке" на Васильевском острове. В какой-то момент впятером стало тесно. "Мы с женой растили трех дочерей, но я мечтал о сыне. Супруга тоже хотела еще детей, однако понимала, что вшестером будет непросто. Варианты подбирали: думали поменять квартиру на такую же, только с мансардой, искали большой лофт, думали переехать в загородный дом. Все не подходило. Тогда я пошел к Ксении Блаженной (часовня неподалеку от нашего дома) и очень искренне попросил помочь решить квартирный вопрос", — вспоминает Даниил.

© Фото : Даниил Афонин Даниил Афонин © Фото : Даниил Афонин Даниил Афонин

В тот же день, перебирая объявления на Авито, он увидел сообщение о продаже заброшенного дебаркадера, на котором раньше располагалась пожарная часть. О жизни на воде предприниматель задумался после поездки в Амстердам. "Там все каналы в хаусботах. Причем это жилье не дешевле стационарного. Иногда даже дороже. Но люди готовы платить за романтику. У нас есть такие знакомые в Амстердаме. Однажды утром им в иллюминатор кто-то просунул букет цветов. Оказалось, это хозяева туристических катеров решили извиниться за неудобства, которые они постоянно создают".

© Фото : Даниил Афонин Зимой дети катаются на коньках © Фото : Даниил Афонин Зимой дети катаются на коньках

Даниил сразу поехал осматривать дебаркадер. Судно было в плачевном состоянии. Из-за пробоины его немного подтопило. В отсеках — плесень, в трюмах — вода. Даниил честно признается: он не знал, потянет ли. "Но чудо не закончилось — мне начали поступать контракты, благодаря которым мы реализовали и этот проект".

Уложились за год. За несколько дней до окончания отделочных работ у Даниила и Анны родился сын Серафим. Из роддома — на новоселье.

"Рыбачим прямо с борта"

По словам Даниила, цена платформы сопоставима со стоимостью недешевой квартиры в центре Питера. Однако площадь — раз в пять больше. "Наш дебаркадер — "трехэтажный". Внизу — технические помещения, в том числе септик для канализационных стоков и котельная. На втором уровне — жилая зона. Там у нас четыре каюты-комнаты, в каждой — душ и туалет, гостиная, гардеробная. Наверху — открытая палуба для творческого пространства: повесили гамаки, установили батут. Есть еще небольшая смотровая площадка на крыше".

© Фото : Даниил Афонин Дети играют в лодке © Фото : Даниил Афонин Дети играют в лодке

Жизнь на воде все же дороже, чем на берегу. Основная статья расходов — обогрев в зимний период. "Дебаркадер отапливается пеллетами. На зиму и осень я покупаю их по оптовым ценам".

Запитан электричеством дом с берега, для слива отходов на платформе — 20-тонный бак, периодически нужно вызывать машину для опорожнения. "Кроме того, в рамках договора водопользования, который обязательно нужно заключать, чтобы легально стоять в городе, у нас есть обязательства по наблюдению за акваторией реки. Мы регулярно сдаем пробы воды, отобранные выше и ниже по течению, — уточняет Даниил. — Поэтому заинтересованы в чистоте акватории. Иногда даже вызываем специальные службы, когда видим несанкционированные сбросы. И устраиваем с детьми субботники — убираем мусор, который недобросовестные горожане оставляют на берегу".

Впрочем, затраты того стоят: Афонины просыпаются под крики чаек, дышат свежим воздухом с Финского залива и любуются красивейшими закатами. Кроме того, на дебаркадере есть причал для катера и моторной лодки. В кладовке — запас удочек. Рыбу можно ловить прямо с борта.

© Фото Батут на дебаркадере © Фото Батут на дебаркадере

Зимой, когда Ждановка покрывается льдом, Даниил расчищает перед домом каток. "Однажды было удивительно: река сперва застыла, потом оттаяла. В итоге получился идеальный лед — ровный, будто зеркало. Вся Ждановка превратилась в один сплошной каток. На коньках мы проезжали по несколько километров — до Финского залива".

Дебаркадер — конструкция мобильная. Если надо, можно передвинуть с помощью буксира. Один раз дом уже переезжал. "Когда купили платформу, она стояла на другом берегу реки. Но там шла стройка, рабочие постоянно готовили плов, шашлыки. В общем, так себе соседство. И мы перебрались на противоположную сторону".

© Фото Дебаркадер © Фото Дебаркадер

В Санкт-Петербурге как минимум еще семь семей обосновались на дебаркадерах или переделанных под жилье буксирах. Есть среди них даже итальянский режиссер. Правда, они себя не афишируют. "Вся эта "известность" жителям на воде потом выходит боком. Проверками замучают, — объясняет Даниил. — Ведь большой дебаркадер фактически приравнивается к теплоходу. И правила безопасности такие же строгие. Например, у нас дети никогда не выходят на нижнюю палубу без спасжилета. Накинуть его не сложно. Так спокойнее".

"Дом оторвало вместе с причальной доской"

Однако чаще россияне все же строят дачи на воде. У Владимира Федорова из Санкт-Петербурга как раз такая. Дом, по площади сопоставимый с однокомнатной квартирой, пришвартован на озере Суходольское. "У знакомого здесь пирс, разрешил поставить. Но не нужно думать, что это стационарная конструкция. Раз в неделю я обязательно совершаю прогулки по озеру. Хватает обычного подвесного мотора мощностью пятнадцать лошадиных сил, — говорит Владимир. — Да, скорость небольшая: пять километров в час. Но ведь дом и не должен соперничать с катером — совсем другая эстетика. Прошел по спокойной воде километров десять, искупался, вернулся".

© Фото : Владимир Федоров Дача Владимира Федорова © Фото : Владимир Федоров Дача Владимира Федорова

Федоров окончил Ленинградский кораблестроительный институт, восемь лет, еще при Советском Союзе, занимался проектированием судов. Вырос на море. "К воде всегда тянуло. Не могу я на суше. Была дача в Ленобласти — продал. Она как якорь — привязывала меня к шести соткам. А хотелось простора".

Четыре года назад Владимир с сыном решились на плавучую дачу. Понтоны купили, надстройку спроектировали сами. "Палуба у меня — пять на девять метров, дом — четыре на восемь. Сначала думал "нарезать" каюты, но это было бы очень тесно. В результате соорудил одну общую кают-компанию. Обстановка аскетичная: спальные места, рундуки для одежды, кухня. Есть гальюн, душ и небольшая сауна на троих". В качестве технической воды — забортная, питьевую привозят в канистрах.

© Фото : Владимир Федоров Владимир Федоров © Фото : Владимир Федоров Владимир Федоров

Теоретически такая дача приравнивается к небольшому катеру и нужна регистрация в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Но Владимира от этого освободили. "У меня есть соответствующий документ. Тем не менее, когда передвигаемся по озеру, гости обязаны быть в спасжилетах".

Владимир прошел курсы капитанов и получил права на управление маломерным судном. "Здесь есть все необходимое навигационное оборудование и спасательные средства. По сути, это яхта. И правила те же".

© Фото : Владимир Федоров Интерьер плавучего дома © Фото : Владимир Федоров Интерьер плавучего дома

Случались и ЧП. Два года назад во время половодья дом оторвало вместе с причальной доской, протащило двенадцать километров и почти вынесло в Ладожское озеро. "Мне позвонили знакомые, сказали, что мимо них проплывает моя дача. Сперва подумали, что ее украли. Но кому это надо? Все же не яхта — не спрячешь. Поняли, что она "ушла в свободное плаванье". Обратно было сложно возвращать: на реке течение и пороги. Сначала нас тянул катер в 150 лошадиных сил, но не справился. Пригнали второй — уже в 250… Еле отбуксировали".

© Фото Дача Владимира Федорова © Фото Дача Владимира Федорова

Федоров говорит, что по цене водная усадьба дешевле обычной. Хотя бы потому, что не нужно покупать землю. "То есть тратишься только на строительство самого дома. А дальше варианты могут быть совершенно разные".