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https://ria.ru/20200620/1573205230.html
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
Жители дагестанского села Новый Чиркей выступили против установки вышки мобильной связи, в Великобритании одну такую сожгли. "Антисотовые настроения"... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:00
рудн
риа наука
коронавирус covid-19
5g
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У каждого теперь по смартфону. Пользуются все без исключения. К ухудшению здоровья это привести не сможет. Просто переход к 5G поможет властям отслеживать любое движение в режиме реального времени без помех. Сейчас картинка видимо стала сильно тормозить и залипать. А самоизоляция была прекрасным подспорьем для установки всех этих устройств, на каждом углу! И города закрывали для того что бы никто не мешал и не задавал ненужные вопросы. По моему так.
62
Замалчивают научную проблему, что в последние 30 лет погибают пчёлы. Удивительное совпадение по времени с началом эры массовой сотовой связи. Думаете, ну и хрен с ними, с пчёлами да шмелями? Только без них не будет не только мёда (что можно пережить), но и резко сократятся урожаи. Потому что кто будет опылять посевы? И так уже из-за перенаселения в мире сотни млн голодающих, а дальше будет хуже.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
рудн, коронавирус covid-19, 5g, проект 5-100, физика, здоровье, открытия - риа наука, москва, китай, санкт-петербург

Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения

08:00 20.06.2020
14773
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтажник на вышке сотовой связи
Монтажник на вышке сотовой связи
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Жители дагестанского села Новый Чиркей выступили против установки вышки мобильной связи, в Великобритании одну такую сожгли. "Антисотовые настроения" наблюдаются в Польше. Люди по всему миру протестуют против сетей 5G, которые, по их мнению, распространяют COVID-19. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал это радиофобией. Что представляет собой пятое поколение сотовой связи и почему его опасаются, разбиралось РИА Новости.

Выше по частоте

Стандарт 5G — это естественное продолжение предыдущих поколений связи. Он использует чуть более высокие частоты микроволнового диапазона, что позволяет увеличить объем пропускаемой информации, уменьшить размеры базовых станций.
"Их можно располагать на вышках, столбах городского освещения, домах, консолях на автомагистралях. Иногда можно увидеть на столбах большие железные коробки. Это и есть аппарат 5G, там же антенна. Отдельных вышек не ставят, достаточно тех, что уже есть для 3G и 4G", — говорит Сергей Макаров, профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Идея 5G зародилась в Китае, гораздо более плотно населенном. Когда огромное число людей — например, на стадионе, вокзале, метро — одновременно используют интернет, стримят видео, смотрят ролики, неизбежны перебои связи. Чтобы решить эту проблему, потребовался новый стандарт, передающий больше данных на высоких скоростях.
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"Для этого подняли частоту. Если раньше было один-два гигагерца, теперь прыгнули под сто гигагерц. Это привело к тому, что расстояния, покрываемые такой базовой станцией, резко сократились — до одного-двух километров. Для сравнения: 4G обслуживает район до сорока километров. Меньше расстояния, чаще надо ставить базовые станции", — поясняет ученый.
Принципиальное отличие 5G с точки зрения качества связи — даже не столько скорость, сколько минимизация задержек при передаче информации, уточняет Кирилл Игнатков, заместитель директора Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета (Екатеринбург).
"Это актуально для автоматизированных систем управления, мультимедиасервисов. Технически 5G использует более широкие полосы частот. Можно больше информации передать при тех же типах модуляций и технических средств. Развитие идет все в том же ключе, что и связь прошлых поколений", — отмечает эксперт.
В мире связь пятого поколения развивается пока в виде тестовых зон. Они действуют, например, в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Москве — в "Сколково", на ВДНХ, в "Лужниках", парке Горького.
© Иллюстрация РИА Новости5G задействует микроволны — они не способны разрушать живое вещество
Электромагнитное излучение и 5G
© Иллюстрация РИА Новости
5G задействует микроволны — они не способны разрушать живое вещество

5G и здоровье

Мобильная связь, в том числе 5G, задействует радиодиапазон. В отличие от рентгеновского или гамма-излучения, у радиоволн не хватает энергии, чтобы ионизировать вещество, то есть изменять его химический состав, разрушать.
"Влияние радиоволн разных частот на человека изучают с 1960-х годов. Известно только, что частоты, применяемые в сетях 5G, термически влияют на организм. Это когда энергия радиоволны сообщается молекулам, что приводит к ускорению их движения. Однако доказано, что это безвредно, так как речь идет об очень маленьких значениях", — подчеркивает Абдукодир Хакимов, младший научный сотрудник Института прикладной математики и телекоммуникаций РУДН.
"Точно известно, что мощности, которые излучаются в пространство в системе 5G, такие же, как в 4G. Можно купить приборчик измерения электромагнитного поля в точке приема и проверить мощность дома, на даче, на улице. Это успокоит человека психологически", — советует профессор Макаров.
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Игнатков обращает внимание еще на один аспект: любое телекоммуникационное оборудование, легально попадающее в страну, должно быть сертифицировано, в том числе на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. "Думаю, здесь можно полностью положиться на государственное регулирование", — говорит он.
Данных о влиянии мобильной связи, Wi-Fi, Bluetooth на здоровье множество, но они довольно противоречивы. ВОЗ пока признает единственный вид воздействия — термический (ухо, например, нагревается, если долго говорить по мобильному), но считает его неопасным.
Между тем в интернете разместили петиции с призывом установить мораторий на развертывание 5G. Авторы одной из них указывают: "Никто не сможет избежать воздействия все более широкого использования беспроводных технологий. Потому что, помимо растущего числа 5G-излучателей (даже внутри домов, магазинов, госпиталей), частью интернета вещей станут, согласно оценкам, примерно десять-двадцать миллиардов подключений (холодильников, стиральных машин, камер наблюдения, беспилотных машин и так далее)". Обращение подписали сотни ученых и врачей.
"Что касается опасений в отношении 5G и коронавируса, то здесь скорее люди сталкиваются с неприятием нового, поскольку данных о том, что эти диапазоны частот более вредны, чем диапазоны предыдущих поколений, нет", — считает Игнатков.
Любая новая технология всегда вызывала беспокойство у человека. В случае с 5G пандемия сыграла роль катализатора волнений среди некоторых групп населения. Однако реальных оснований для опасений нет.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Cienpies Design&Communication5G — это электромагнитное излучение, физические волны, распространяющиеся в пространстве. COVID-19 — совсем другой природы. Это заболевание вызывает вирус из группы коронавирусов, неклеточный организм, состоящий из белков и органических молекул
Люди опасаются, что 5G распространяет коронавирус
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Cienpies Design&Communication
5G — это электромагнитное излучение, физические волны, распространяющиеся в пространстве. COVID-19 — совсем другой природы. Это заболевание вызывает вирус из группы коронавирусов, неклеточный организм, состоящий из белков и органических молекул
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Популярные комментарии
У каждого теперь по смартфону. Пользуются все без исключения. К ухудшению здоровья это привести не сможет. Просто переход к 5G поможет властям отслеживать любое движение в режиме реального времени без помех. Сейчас картинка видимо стала сильно тормозить и залипать. А самоизоляция была прекрасным подспорьем для установки всех этих устройств, на каждом углу! И города закрывали для того что бы никто не мешал и не задавал ненужные вопросы. По моему так.
20 июня, 10:23
Niklas Light
181310030
Замалчивают научную проблему, что в последние 30 лет погибают пчёлы. Удивительное совпадение по времени с началом эры массовой сотовой связи. Думаете, ну и хрен с ними, с пчёлами да шмелями? Только без них не будет не только мёда (что можно пережить), но и резко сократятся урожаи. Потому что кто будет опылять посевы? И так уже из-за перенаселения в мире сотни млн голодающих, а дальше будет хуже.
20 июня, 12:49
Мишка О!
27013014
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