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"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Оружие, боевая техника, экипировка и боеприпасы — Пентагон продолжает оснащать, обувать и одевать украинскую армию. На днях Госдеп одобрил продажу 16 патрульных РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:00
ситуация на украине
георгий тука
javelin (птрк)
мария захарова
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
александр лукашевич
министерство обороны сша
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Это будет заставлять Кремль постоянно вооружаться тоже, что является гонкой вооружений, которая съедает финансы так нужные Российскому народу. Американцы это делают за счет Украины, еще на этом и зарабатывая. Кремль же просто теряет свои собственные деньги. И так повсюду. Америка богатеет, Кремль транжирит народные деньги.
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Ты за российский народ не переживай. За свой переживай......
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на украине, георгий тука, javelin (птрк), мария захарова, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), александр лукашевич, министерство обороны сша, донецкая область, сша, безопасность

"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию

08:00 20.06.2020
16883
© Фото : U.S. Navy Патрульные катера MKVI
Патрульные катера MKVI
© Фото : U.S. Navy
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Оружие, боевая техника, экипировка и боеприпасы — Пентагон продолжает оснащать, обувать и одевать украинскую армию. На днях Госдеп одобрил продажу 16 патрульных катеров на рекордную сумму 600 миллионов долларов. Посольство США в украинской столице сообщило о поставке партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, раций и другого военного оборудования еще на 60 миллионов. О том, как и для чего Вашингтон вооружает Киев, — в материале РИА Новости.

Крупнейшая сделка

Всего с 2014-го США потратили на укрепление украинской обороноспособности почти полтора миллиарда долларов. Только в этом году выделили 300 миллионов, причем 100 — на летальные вооружения. Впрочем, за 16 патрульных катеров Mark VI Киеву придется заплатить.
Пока это крупнейшая сделка в оборонной сфере между Украиной и США. В отличие от двух видавших виды патрульных кораблей типа Island, переданных Вашингтоном Киеву ранее, катера Mark VI достаточно современные. ВМС США приняли их на вооружение в 2016-м.
© Фото : Public DomainАмериканский патрульный катер MKVI
Американский патрульный катер MKVI
© Фото : Public Domain
Американский патрульный катер MKVI
Эти небольшие суда водоизмещением в 72 тонны вооружены двумя дистанционно управляемыми 30-миллиметровыми пушками МК44 и предназначены для патрулирования рек и прибрежных морских акваторий. Вместе с 16 "Вымпелами" Украина получит 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 комплектов системы опознавания "свой — чужой", боеприпасы, а также другие комплектующие.
"Это укрепит возможности Украины по отражению существующих и будущих угроз, — говорится в официальном сообщении Госдепа. — Украина будет использовать суда для более эффективной защиты территориальных вод и своих интересов на море. Сложностей с интеграцией этого вооружения не возникнет".
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Неофициально американские дипломаты выражаются откровеннее. Портал DefenseNews приводит слова сотрудника Госдепартамента США о том, что эти катера могут пригодиться Киеву в боевых действиях в Донбассе, а также для защиты от "нападения России с моря". Впрочем, ни 16, ни 100 патрульных бортов по боевым возможностям и рядом не стоят с кораблями Черноморского флота.

Деструктивный курс

Партия противотанковых ракетных комплексов Javelin на 60 миллионов долларов — уже вторая. В 2018-м Пентагон отправил на Украину 35 ПТРК FGM-148 и 210 ракет к ним. Киев выпрашивал "Джавелины" у Вашингтона с самого начала войны в Донбассе, полагая, что эти комплексы способны принести решающую победу. Однако до фронта они так и не добрались.
Замминистра по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины" Георгий Тука тогда уточнил, что Вашингтон выдвинул условие не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Тем не менее в России убеждены, что новые военные поставки могут обострить ситуацию на юго-востоке страны.
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
"По сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов, — сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. — При осуществлении предыдущей поставки американского военного груза в мае сего года не скрывалось, что тот будет направлен на восток Украины для военных операций".
Постпред подчеркнул, что миссия ОБСЕ по-прежнему видит десятки украинских бронемашин, танки и вооружения на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Он обвинил США, Канаду, Великобританию и ряд стран Евросоюза в фактическом подстрекательстве Киева к активным боевым действиям. Лукашевич напомнил, что на днях Минобороны Канады заявило об отправке на Украину 90 военных инструкторов, которые до конца месяца должны прибыть во Львовскую область для занятий с украинскими военнослужащими.
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В том же ряду, по мнению российских политиков, и недавнее предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.
"Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна — в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил, — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Киев продолжает вести войну на Донбассе, это решение просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей".

От бронежилетов до "Хаммеров"

Впрочем, американцам не впервой подливать бензин в огонь украинской гражданской войны.
Так, в 2014-м Вашингтон передал Киеву около двух тысяч бронежилетов, 20 станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015-м — 130 "Хаммеров", а также пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 2,25 тысячи приборов ночного видения AN/PVS 14, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций различных типов.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
© РИА Новости / Стрингер
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Американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 во время церемонии передачи украинским военным
В 2018-м, помимо "Джавелинов", ВСУ получили 2,5 тысячи приборов ночного видения AN/PVS 14, партию миноискателей, 15 медицинских эвакуационных "Хаммеров" и три системы контрснайперской борьбы CILASSLD-500. В прошлом году — 30 внедорожников HMMWV, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPA-36, а также медицинское снаряжение на девять миллионов долларов.
Стоит отметить, что далеко не все проекты военной помощи США Украине известны широкой общественности. Кое-что наверняка засекречено. В частности, СМИ не раз сообщали о намерениях Киева приобрести системы ПВО Patriot, но пока Пентагон отказывается от этого из-за опасений за сохранность противовоздушных комплексов.
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Ситуация на УкраинеГеоргий ТукаJavelin (ПТРК)Мария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Александр ЛукашевичМинистерство обороны СШАДонецкая областьСШАБезопасность
Популярные комментарии
Это будет заставлять Кремль постоянно вооружаться тоже, что является гонкой вооружений, которая съедает финансы так нужные Российскому народу. Американцы это делают за счет Украины, еще на этом и зарабатывая. Кремль же просто теряет свои собственные деньги. И так повсюду. Америка богатеет, Кремль транжирит народные деньги.
20 июня, 08:57
freizdorf
130021118
Ты за российский народ не переживай. За свой переживай......
20 июня, 11:03
Арсений Новиков
6820001
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