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В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма" студии Миядзаки
В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма". Это первый проект японской студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки, который полностью создали... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T06:52
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, хаяо миядзаки

В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма" студии Миядзаки

06:52 20.06.2020
1188
© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibliКадр из мультфильма "Ая и ведьма"
Кадр из мультфильма Ая и ведьма
© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма". Это первый проект японской студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки, который полностью создали с использованием 3D-анимации.
© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

Кадр из мультфильма Ая и ведьма
1 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

Кадр из мультфильма Ая и ведьма
2 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

Кадр из мультфильма Ая и ведьма
3 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
1 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
2 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
3 из 3

Кадр из мультфильма "Айя и ведьма"

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli
В основу сценария легла детская книга "Earwig and the witch" британской писательницы Дианы Уинн Джонс, написавшей "Ходячий замок" и "Моя тетушка ведьма" (по обоим романам на студии Ghibli были сняты одноименные мультфильмы).
В "Айя и ведьма" расскажут о смелой и сообразительной девочке-сироте. Однажды ее удочеряет странная женщина, которая оказывается злой ведьмой. Главной героине предстоит выбраться из страшного дома колдуньи вместе с другом — говорящим котом.
Режиссер мультфильма — Горо Миядзаки, сын Хаяо Миядзаки.
Премьера мультфильма, который вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля, состоится зимой этого года.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыХаяо Миядзаки
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