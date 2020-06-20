В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма" студии Миядзаки

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма". Это первый проект японской студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки, который полностью создали с использованием 3D-анимации.

© 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" 1 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" 2 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" 3 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli 1 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli 2 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli 3 из 3 Кадр из мультфильма "Айя и ведьма" © 2020 NHK, NEP, S tudio G hibli

В основу сценария легла детская книга "Earwig and the witch" британской писательницы Дианы Уинн Джонс, написавшей "Ходячий замок" и "Моя тетушка ведьма" (по обоим романам на студии Ghibli были сняты одноименные мультфильмы).

В "Айя и ведьма" расскажут о смелой и сообразительной девочке-сироте. Однажды ее удочеряет странная женщина, которая оказывается злой ведьмой. Главной героине предстоит выбраться из страшного дома колдуньи вместе с другом — говорящим котом.

Режиссер мультфильма — Горо Миядзаки, сын Хаяо Миядзаки.