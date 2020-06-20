В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма" студии Миядзаки

МОСКВА, 20 июн —РИА Новости. В Сети разместили кадры из мультфильма "Айя и ведьма". Это первый проект японской студии Ghibli, основанной режиссером Хаяо Миядзаки, который полностью создали с использованием 3D-анимации.
В основу сценария легла детская книга "Earwig and the witch" британской писательницы Дианы Уинн Джонс, написавшей "Ходячий замок" и "Моя тетушка ведьма" (по обоим романам на студии Ghibli были сняты одноименные мультфильмы).
В "Айя и ведьма" расскажут о смелой и сообразительной девочке-сироте. Однажды ее удочеряет странная женщина, которая оказывается злой ведьмой. Главной героине предстоит выбраться из страшного дома колдуньи вместе с другом — говорящим котом.
Режиссер мультфильма — Горо Миядзаки, сын Хаяо Миядзаки.
Премьера мультфильма, который вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля, состоится зимой этого года.
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