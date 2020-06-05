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Культура
2020-06-05T07:11
https://ria.ru/20200605/1572484455.html
Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572483364_0:667:1182:1332_1036x0_80_0_0_f516efd74d12c5afc2b342fe80639b63.jpg
РИА Новости

Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки

07:11 05.06.2020
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© Greenwillow Books/Paul O. ZelinskyОбложка книги Дианы Уинн Джонс "Моя тетушка - ведьма"
Обложка книги Дианы Уинн Джонс Моя тетушка - ведьма
© Greenwillow Books/Paul O. Zelinsky
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Стало известно, что новый мультфильм знаменитой японской анимационной студии "Гибли", созданной Хаяо Миядзаки, появится на экранах зимой, сообщает Independent.
В создании нового мультфильма ("Айя и ведьма") принял участие сам Хаяо Миядзаки. Он уже вышел на пенсию, но вернулся к своим обязанностям чтобы поучаствовать в этом проекте и другой полнометражной анимационной ленте, которую сейчас создают на студии, "Как ты живешь?".
Режиссером "Айя и ведьма" стал сын Миядзаки Горо, он экранизировал роман Дианы Уинн Джонс "Моя тетушка ведьма" (2011). "Ходячий замок" (2004) был снят на студии "Гибли" по ее же произведению.
Главная героиня живет в приюте, но ее удочеряет ведьма и забирает в свой дом.
Мультфильм вошел в официальную программу Каннского фестиваля, но точная дата выхода пока не сообщается.
Известно, что следующий проект студии "Как ты живешь?" планируется выпустить в прокат только в 2023 году.
Предыдущая работа студии "Гибли" – "Воспоминания о Марни" вышла почти шесть лет, в 2014 году.
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