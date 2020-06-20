От бикини до Беллуччи. Как менялись девушки Бонда

Хани Райдер (Урсула Андресс), "Доктор Ноу" (1962)
Открывает донжуанский список экранного Бонда блондинка с приторным именем Honey. В школу девушка не ходила, зато штудировала энциклопедию, которую осилила до буквы T. В книге Флеминга незнакомка, словно Афродита, появлялась обнаженной из пены морской. В кино 60-х еще царили пуританские нравы, поэтому отважную ныряльщицу за ракушками все-таки одели в бикини (да так она и проходила почти весь фильм). Спустя сорок лет белоснежный купальник ушел с молотка за 35 тысяч фунтов (гонорар Урсулы Андресс за фильм составил десять тысяч долларов). Со своей ролью — сначала не устоять перед чарами Бонда, а потом попасть в беду, чтобы дать шпиону эффектно себя спасти — актриса справилась. Но работа в "Докторе Ноу" так и осталась пиком ее карьеры.
Хани Райдер (Урсула Андресс), "Доктор Ноу" (1962)
Открывает донжуанский список экранного Бонда блондинка с приторным именем Honey. В школу девушка не ходила, зато штудировала энциклопедию, которую осилила до буквы T. В книге Флеминга незнакомка, словно Афродита, появлялась обнаженной из пены морской. В кино 60-х еще царили пуританские нравы, поэтому отважную ныряльщицу за ракушками все-таки одели в бикини (да так она и проходила почти весь фильм). Спустя сорок лет белоснежный купальник ушел с молотка за 35 тысяч фунтов (гонорар Урсулы Андресс за фильм составил десять тысяч долларов). Со своей ролью — сначала не устоять перед чарами Бонда, а потом попасть в беду, чтобы дать шпиону эффектно себя спасти — актриса справилась. Но работа в "Докторе Ноу" так и осталась пиком ее карьеры.
Пусси Галор (Онор Блэкман), "Голдфингер" (1964)
Летчица, дзюдоистка и лесбиянка — для середины 60-х годов такая комбинация была просто взрывной. Но начиналась сексуальная революция, и продюсеры решили рискнуть. Британку Онор Блэкман, звезду популярного британского телесериала "Мстители", утвердили на роль возлюбленной Бонда в 39 лет (Шону Коннери было 34). Долгое время она оставалась самой зрелой женщиной шпиона. При этом героине зачем-то дали очень пикантное имя. Добиться расположения строптивой Пусси Бонду удается не с первой попытки. Но и эта крепость не устояла.
Пусси Галор (Онор Блэкман), "Голдфингер" (1964)
Летчица, дзюдоистка и лесбиянка — для середины 60-х годов такая комбинация была просто взрывной. Но начиналась сексуальная революция, и продюсеры решили рискнуть. Британку Онор Блэкман, звезду популярного британского телесериала "Мстители", утвердили на роль возлюбленной Бонда в 39 лет (Шону Коннери было 34). Долгое время она оставалась самой зрелой женщиной шпиона. При этом героине зачем-то дали очень пикантное имя. Добиться расположения строптивой Пусси Бонду удается не с первой попытки. Но и эта крепость не устояла.
Трейси де Винченцо (Дайана Ригг), "На секретной службе Ее Величества" (1969)
Единственная пассия агента 007, которой официально удалось стать миссис Бонд. Правда, ненадолго: она трагически погибает сразу после свадьбы. Трейси остроумна, умеет драться, прекрасно водит машину. Однако неудачный брак и смерть единственного ребенка вызывают навязчивые мысли о самоубийстве. И тут весьма кстати появляется Бонд. Главного героя в исполнении актера Джорджа Лэзенби называют самым неудачным воплощением известного шпиона, и он ожидаемо меркнет на фоне яркого женского характера. Сейчас актриса Дайана Ригг больше известна как Оленна Тирелл из "Игры престолов".
Трейси де Винченцо (Дайана Ригг), "На секретной службе Ее Величества" (1969)
Единственная пассия агента 007, которой официально удалось стать миссис Бонд. Правда, ненадолго: она трагически погибает сразу после свадьбы. Трейси остроумна, умеет драться, прекрасно водит машину. Однако неудачный брак и смерть единственного ребенка вызывают навязчивые мысли о самоубийстве. И тут весьма кстати появляется Бонд. Главного героя в исполнении актера Джорджа Лэзенби называют самым неудачным воплощением известного шпиона, и он ожидаемо меркнет на фоне яркого женского характера. Сейчас актриса Дайана Ригг больше известна как Оленна Тирелл из "Игры престолов".
Солитер (Джейн Сеймур), "Живи и дай умереть" (1973)
Побывала в объятиях Бонда и "доктор Куин, женщина-врач" — именно в этом образе многие запомнили Джейн Сеймур. На волне интереса к нью-эйдж и эзотерике главным женским персонажем ленты 73-го года стала ясновидящая Солитер (с французского ее имя переводится как "одинокая"), мастерица гадания на картах Таро. Определенно, одна из самых мистических подружек агента 007. Бонду удается обманом ее соблазнить, и свой редкий дар гадалка теряет вместе с невинностью.
Солитер (Джейн Сеймур), "Живи и дай умереть" (1973)
Побывала в объятиях Бонда и "доктор Куин, женщина-врач" — именно в этом образе многие запомнили Джейн Сеймур. На волне интереса к нью-эйдж и эзотерике главным женским персонажем ленты 73-го года стала ясновидящая Солитер (с французского ее имя переводится как "одинокая"), мастерица гадания на картах Таро. Определенно, одна из самых мистических подружек агента 007. Бонду удается обманом ее соблазнить, и свой редкий дар гадалка теряет вместе с невинностью.
Анна Амасова (Барбара Бах), "Шпион, который меня любил" (1977)
Русские подружки появлялись у Бонда с каждым новым витком холодной войны. Одной из них стала майор КГБ Анна Амасова. Сначала она даже смогла обыграть агента 007, перехватив важную информацию. Однако хватает Анны ненадолго, она капитулирует перед обаянием британского шпиона, хотя Бонд убил ее возлюбленного. А в финале и вовсе уйдет на второй план, позволив Бонду в очередной раз спасти мир. В одном из интервью актриса Барбара Бах, позже ставшая женой битла Ринго Старра, называла агента 007 "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".
Анна Амасова (Барбара Бах), "Шпион, который меня любил" (1977)
Русские подружки появлялись у Бонда с каждым новым витком холодной войны. Одной из них стала майор КГБ Анна Амасова. Сначала она даже смогла обыграть агента 007, перехватив важную информацию. Однако хватает Анны ненадолго, она капитулирует перед обаянием британского шпиона, хотя Бонд убил ее возлюбленного. А в финале и вовсе уйдет на второй план, позволив Бонду в очередной раз спасти мир. В одном из интервью актриса Барбара Бах, позже ставшая женой битла Ринго Старра, называла агента 007 "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".
Мэйдэй (Грейс Джонс), "Вид на убийство" (1985)
В эпоху увлечения бодибилдингом и моды на андрогинность бондиане потребовалась соответствующая героиня. Так возникла Мэйдэй — единственная культуристка в "гареме" Бонда и телохранительница врага агента 007. Сыгравшая ее певица и модель Грейс Джонс в жизни тоже была персонажем колоритным: на своих концертах выступала с живыми львами, крутила романы с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.
Мэйдэй (Грейс Джонс), "Вид на убийство" (1985)
В эпоху увлечения бодибилдингом и моды на андрогинность бондиане потребовалась соответствующая героиня. Так возникла Мэйдэй — единственная культуристка в "гареме" Бонда и телохранительница врага агента 007. Сыгравшая ее певица и модель Грейс Джонс в жизни тоже была персонажем колоритным: на своих концертах выступала с живыми львами, крутила романы с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.
Наталья Семенова (Изабелла Скорупко), "Золотой глаз" (1995)
В этом фильме появились сразу две совершенно разные девушки из распавшегося СССР — как разные воплощения новой России, вызывавшей на Западе одновременно страх и восхищение. С одной стороны, враг, опасная и темпераментная Ксения, с другой — союзница, тихая и интеллигентная Наталья, которую сыграла певица Изабелла Скорупко. На этот раз спасение планеты зависит от дамы Бонда: только гениальная компьютерщица может перепрограммировать опасное оружие.
Наталья Семенова (Изабелла Скорупко), "Золотой глаз" (1995)
В этом фильме появились сразу две совершенно разные девушки из распавшегося СССР — как разные воплощения новой России, вызывавшей на Западе одновременно страх и восхищение. С одной стороны, враг, опасная и темпераментная Ксения, с другой — союзница, тихая и интеллигентная Наталья, которую сыграла певица Изабелла Скорупко. На этот раз спасение планеты зависит от дамы Бонда: только гениальная компьютерщица может перепрограммировать опасное оружие.
Вай Линь (Мишель Йео), "Завтра не умрет никогда" (1997)
"Бонда надо было играть ей", — говорил восхищенный Пирс Броснан о своей партнерше Мишель Йео, которая настаивала на том, чтобы самой выполнять большинство опасных трюков. Вместе с Бондом агентесса китайской спецслужбы спрыгивает с небоскреба, несется по оживленным улицам Сайгона на мотоцикле, уходит от погони под водой. Йео стала одной из немногих актрис, для которых роль девушки Бонда не стала ярлыком на всю жизнь, — потом в ее фильмографии будет "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Вай Линь (Мишель Йео), "Завтра не умрет никогда" (1997)
"Бонда надо было играть ей", — говорил восхищенный Пирс Броснан о своей партнерше Мишель Йео, которая настаивала на том, чтобы самой выполнять большинство опасных трюков. Вместе с Бондом агентесса китайской спецслужбы спрыгивает с небоскреба, несется по оживленным улицам Сайгона на мотоцикле, уходит от погони под водой. Йео стала одной из немногих актрис, для которых роль девушки Бонда не стала ярлыком на всю жизнь, — потом в ее фильмографии будет "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Электра Кинг (Софи Марсо), "И целого мира мало" (1999)
Эта лента интересна тем, что девушка Бонда становится его главным противником. Злодейка с азербайджанскими корнями Электра, наверное, самая коварная из спутниц агента 007: жертвой она только прикидывается, а на самом деле борется за собственный нефтепровод. Софи Марсо пришла в бондиану уже известной актрисой, сыгравшей Анну Каренину и снявшейся у Мэла Гибсона в "Храбром сердце".
Электра Кинг (Софи Марсо), "И целого мира мало" (1999)
Эта лента интересна тем, что девушка Бонда становится его главным противником. Злодейка с азербайджанскими корнями Электра, наверное, самая коварная из спутниц агента 007: жертвой она только прикидывается, а на самом деле борется за собственный нефтепровод. Софи Марсо пришла в бондиану уже известной актрисой, сыгравшей Анну Каренину и снявшейся у Мэла Гибсона в "Храбром сердце".
Джинкс Джонсон (Холли Берри), "Умри, но не сейчас" (2002)
В юбилейном, 20-м эпизоде бондианы новая спутница агента 007 эффектно выходит из моря в бикини — оммаж знаменитой сцене из первого фильма про шпиона. За сорок лет вкусы Бонда сильно изменились: вместо тихой блондинки рядом с ним дерзкая мулатка с мальчишеской стрижкой, профессиональный киллер из Агентства национальной безопасности США. На съемках Холли Берри, единственной Bond girl, у которой есть "Оскар", ужасно не везло: то в глаз ей угодил осколок гранаты, то она опасно подавилась инжиром.
Джинкс Джонсон (Холли Берри), "Умри, но не сейчас" (2002)
В юбилейном, 20-м эпизоде бондианы новая спутница агента 007 эффектно выходит из моря в бикини — оммаж знаменитой сцене из первого фильма про шпиона. За сорок лет вкусы Бонда сильно изменились: вместо тихой блондинки рядом с ним дерзкая мулатка с мальчишеской стрижкой, профессиональный киллер из Агентства национальной безопасности США. На съемках Холли Берри, единственной Bond girl, у которой есть "Оскар", ужасно не везло: то в глаз ей угодил осколок гранаты, то она опасно подавилась инжиром.
Веспер Линд (Ева Грин), "Казино "Рояль" (2006)
Если Трейси де Винченцо удалось женить на себе Бонда, то Веспер Линд определенно разбила знаменитому шпиону сердце (да, оно у него есть). На роль девушки Бонда француженка Ева Грин согласилась не сразу — продюсеры потратили немало времени на уговоры. Серьезная драматическая актриса смогла показать героиню, которая, даже не владея восточными единоборствами, не потерялась на фоне Бонда. С одной стороны, ранимая и хрупкая, с другой — расчетливая преступница, ведущая двойную игру, Веспер очаровала Бонда и безжалостно бросила его. Но потом покончила с собой, чтобы спасти агенту 007 жизнь.
Веспер Линд (Ева Грин), "Казино "Рояль" (2006)
Если Трейси де Винченцо удалось женить на себе Бонда, то Веспер Линд определенно разбила знаменитому шпиону сердце (да, оно у него есть). На роль девушки Бонда француженка Ева Грин согласилась не сразу — продюсеры потратили немало времени на уговоры. Серьезная драматическая актриса смогла показать героиню, которая, даже не владея восточными единоборствами, не потерялась на фоне Бонда. С одной стороны, ранимая и хрупкая, с другой — расчетливая преступница, ведущая двойную игру, Веспер очаровала Бонда и безжалостно бросила его. Но потом покончила с собой, чтобы спасти агенту 007 жизнь.
Камилла Монтес (Ольга Куриленко), "Квант милосердия" (2008)
В этом фильме решили обойтись без романа: с Монтес у Бонда остались исключительно дружеские отношения. Французская модель украинского происхождения Ольга Куриленко изображала на экране агента боливийской разведки. Девушкой движет месть — в детстве убили ее семью. Взгляд исподлобья, кукольная внешность, непосредственность — образ напоминает повзрослевшую Матильду из "Леона". Похоже, знаменитое "проклятие девушек Бонда" актрису не миновало: после "Кванта милосердия" Куриленко не слишком везет на фильмы.
Камилла Монтес (Ольга Куриленко), "Квант милосердия" (2008)
В этом фильме решили обойтись без романа: с Монтес у Бонда остались исключительно дружеские отношения. Французская модель украинского происхождения Ольга Куриленко изображала на экране агента боливийской разведки. Девушкой движет месть — в детстве убили ее семью. Взгляд исподлобья, кукольная внешность, непосредственность — образ напоминает повзрослевшую Матильду из "Леона". Похоже, знаменитое "проклятие девушек Бонда" актрису не миновало: после "Кванта милосердия" Куриленко не слишком везет на фильмы.
Лючия Скьярра (Моника Беллуччи), "007: Спектр" (2015)
В попытке освежить образ Бонда кино про него начинают избавлять и от эйджизма. Пять лет назад самой "взрослой" спутницей шпиона стала на тот момент 50-летняя Моника Беллуччи, сыгравшая вдову итальянского мафиози. В интервью она подчеркивала, что ее нужно называть не "девушкой Бонда", а его женщиной. Дэниел Крейг хотел, чтобы Лючия осталась в следующем эпизоде бондианы, премьера которого состоится этой осенью, но что-то не сложилось.
Лючия Скьярра (Моника Беллуччи), "007: Спектр" (2015)
В попытке освежить образ Бонда кино про него начинают избавлять и от эйджизма. Пять лет назад самой "взрослой" спутницей шпиона стала на тот момент 50-летняя Моника Беллуччи, сыгравшая вдову итальянского мафиози. В интервью она подчеркивала, что ее нужно называть не "девушкой Бонда", а его женщиной. Дэниел Крейг хотел, чтобы Лючия осталась в следующем эпизоде бондианы, премьера которого состоится этой осенью, но что-то не сложилось.
Королева Елизавета II (2012)
Официально "самой незабываемой девушкой Бонда" считается Елизавета II: именно с этой формулировкой она получила почетную премию BAFTA. Произвести впечатление ей удалось всего за несколько минут: королева появляется вместе с агентом 007 в коротком ролике, снятом специально для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне.
Королева Елизавета II (2012)
Официально "самой незабываемой девушкой Бонда" считается Елизавета II: именно с этой формулировкой она получила почетную премию BAFTA. Произвести впечатление ей удалось всего за несколько минут: королева появляется вместе с агентом 007 в коротком ролике, снятом специально для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне.