От бикини до Беллуччи. Как менялись девушки Бонда

© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962

Хани Райдер (Урсула Андресс), "Доктор Ноу" (1962)

Открывает донжуанский список экранного Бонда блондинка с приторным именем Honey. В школу девушка не ходила, зато штудировала энциклопедию, которую осилила до буквы T. В книге Флеминга незнакомка, словно Афродита, появлялась обнаженной из пены морской. В кино 60-х еще царили пуританские нравы, поэтому отважную ныряльщицу за ракушками все-таки одели в бикини (да так она и проходила почти весь фильм). Спустя сорок лет белоснежный купальник ушел с молотка за 35 тысяч фунтов (гонорар Урсулы Андресс за фильм составил десять тысяч долларов). Со своей ролью — сначала не устоять перед чарами Бонда, а потом попасть в беду, чтобы дать шпиону эффектно себя спасти — актриса справилась. Но работа в "Докторе Ноу" так и осталась пиком ее карьеры.