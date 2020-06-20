Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200620/1573109291.html
От бикини до Беллуччи. Как менялись девушки Бонда
За шестьдесят лет в агента с лицензией на убийство перевоплощались всего шесть актеров. При этом подружек у него за 24 фильма наберется больше полусотни. Бонд... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:00
лучшие фильмы
кино и сериалы
софи марсо
фильмы
ян флеминг
пирс броснан
моника беллуччи
джеймс бонд
холли берри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104616_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_f55cc4377128818fe265aed47543477f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104616_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_f55cc4377128818fe265aed47543477f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104616_31:0:798:575_1400x0_80_0_0_05f1f467c0d7c30aaa9ecf857d4b4f26.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573104616_87:0:730:643_1400x0_80_0_0_d56657790b4e699d26aeff4817278aea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лучшие фильмы, кино и сериалы, фото, софи марсо, фильмы, ян флеминг, пирс броснан, моника беллуччи, джеймс бонд, холли берри, дэниел крейг, шон коннери

От бикини до Беллуччи. Как менялись девушки Бонда

08:00 20.06.2020
11301
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. За шестьдесят лет в агента с лицензией на убийство перевоплощались всего шесть актеров. При этом подружек у него за 24 фильма наберется больше полусотни. Бонд почти забронзовел в своем образе, но его дамы менялись, четко соответствуя духу времени и моде на очередной женский типаж. А в новой ленте, которую ждут этой осенью, вечно остававшаяся в тени Bond girl сама станет агентом 007. К 105-му дню рождения одного из создателей бондианы Теренса Янга — галерея самых ярких девушек вечно молодого шпиона в материале РИА Новости.
© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962

Хани Райдер (Урсула Андресс), "Доктор Ноу" (1962)

Открывает донжуанский список экранного Бонда блондинка с приторным именем Honey. В школу девушка не ходила, зато штудировала энциклопедию, которую осилила до буквы T. В книге Флеминга незнакомка, словно Афродита, появлялась обнаженной из пены морской. В кино 60-х еще царили пуританские нравы, поэтому отважную ныряльщицу за ракушками все-таки одели в бикини (да так она и проходила почти весь фильм). Спустя сорок лет белоснежный купальник ушел с молотка за 35 тысяч фунтов (гонорар Урсулы Андресс за фильм составил десять тысяч долларов). Со своей ролью — сначала не устоять перед чарами Бонда, а потом попасть в беду, чтобы дать шпиону эффектно себя спасти — актриса справилась. Но работа в "Докторе Ноу" так и осталась пиком ее карьеры.

Урсула Андресс в фильме Доктор Но (Dr. No), 1962 год
1 из 14

Хани Райдер (Урсула Андресс), "Доктор Ноу" (1962)

Открывает донжуанский список экранного Бонда блондинка с приторным именем Honey. В школу девушка не ходила, зато штудировала энциклопедию, которую осилила до буквы T. В книге Флеминга незнакомка, словно Афродита, появлялась обнаженной из пены морской. В кино 60-х еще царили пуританские нравы, поэтому отважную ныряльщицу за ракушками все-таки одели в бикини (да так она и проходила почти весь фильм). Спустя сорок лет белоснежный купальник ушел с молотка за 35 тысяч фунтов (гонорар Урсулы Андресс за фильм составил десять тысяч долларов). Со своей ролью — сначала не устоять перед чарами Бонда, а потом попасть в беду, чтобы дать шпиону эффектно себя спасти — актриса справилась. Но работа в "Докторе Ноу" так и осталась пиком ее карьеры.

© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962
© Фото : United Artists, 1964

Пусси Галор (Онор Блэкман), "Голдфингер" (1964)

Летчица, дзюдоистка и лесбиянка — для середины 60-х годов такая комбинация была просто взрывной. Но начиналась сексуальная революция, и продюсеры решили рискнуть. Британку Онор Блэкман, звезду популярного британского телесериала "Мстители", утвердили на роль возлюбленной Бонда в 39 лет (Шону Коннери было 34). Долгое время она оставалась самой зрелой женщиной шпиона. При этом героине зачем-то дали очень пикантное имя. Добиться расположения строптивой Пусси Бонду удается не с первой попытки. Но и эта крепость не устояла.

Хонор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме Голдфингер
2 из 14

Пусси Галор (Онор Блэкман), "Голдфингер" (1964)

Летчица, дзюдоистка и лесбиянка — для середины 60-х годов такая комбинация была просто взрывной. Но начиналась сексуальная революция, и продюсеры решили рискнуть. Британку Онор Блэкман, звезду популярного британского телесериала "Мстители", утвердили на роль возлюбленной Бонда в 39 лет (Шону Коннери было 34). Долгое время она оставалась самой зрелой женщиной шпиона. При этом героине зачем-то дали очень пикантное имя. Добиться расположения строптивой Пусси Бонду удается не с первой попытки. Но и эта крепость не устояла.

© Фото : United Artists, 1964
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Трейси де Винченцо (Дайана Ригг), "На секретной службе Ее Величества" (1969)

Единственная пассия агента 007, которой официально удалось стать миссис Бонд. Правда, ненадолго: она трагически погибает сразу после свадьбы. Трейси остроумна, умеет драться, прекрасно водит машину. Однако неудачный брак и смерть единственного ребенка вызывают навязчивые мысли о самоубийстве. И тут весьма кстати появляется Бонд. Главного героя в исполнении актера Джорджа Лэзенби называют самым неудачным воплощением известного шпиона, и он ожидаемо меркнет на фоне яркого женского характера. Сейчас актриса Дайана Ригг больше известна как Оленна Тирелл из "Игры престолов".

Диана Ригг в роли графини Терезы де Вичензо в фильме На секретной службе Её Величества
3 из 14

Трейси де Винченцо (Дайана Ригг), "На секретной службе Ее Величества" (1969)

Единственная пассия агента 007, которой официально удалось стать миссис Бонд. Правда, ненадолго: она трагически погибает сразу после свадьбы. Трейси остроумна, умеет драться, прекрасно водит машину. Однако неудачный брак и смерть единственного ребенка вызывают навязчивые мысли о самоубийстве. И тут весьма кстати появляется Бонд. Главного героя в исполнении актера Джорджа Лэзенби называют самым неудачным воплощением известного шпиона, и он ожидаемо меркнет на фоне яркого женского характера. Сейчас актриса Дайана Ригг больше известна как Оленна Тирелл из "Игры престолов".

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
© Eon Productions Ltd. (1973)

Солитер (Джейн Сеймур), "Живи и дай умереть" (1973)

Побывала в объятиях Бонда и "доктор Куин, женщина-врач" — именно в этом образе многие запомнили Джейн Сеймур. На волне интереса к нью-эйдж и эзотерике главным женским персонажем ленты 73-го года стала ясновидящая Солитер (с французского ее имя переводится как "одинокая"), мастерица гадания на картах Таро. Определенно, одна из самых мистических подружек агента 007. Бонду удается обманом ее соблазнить, и свой редкий дар гадалка теряет вместе с невинностью.

Кадр из фильма Живи и дай умереть
4 из 14

Солитер (Джейн Сеймур), "Живи и дай умереть" (1973)

Побывала в объятиях Бонда и "доктор Куин, женщина-врач" — именно в этом образе многие запомнили Джейн Сеймур. На волне интереса к нью-эйдж и эзотерике главным женским персонажем ленты 73-го года стала ясновидящая Солитер (с французского ее имя переводится как "одинокая"), мастерица гадания на картах Таро. Определенно, одна из самых мистических подружек агента 007. Бонду удается обманом ее соблазнить, и свой редкий дар гадалка теряет вместе с невинностью.

© Eon Productions Ltd. (1973)
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977

Анна Амасова (Барбара Бах), "Шпион, который меня любил" (1977)

Русские подружки появлялись у Бонда с каждым новым витком холодной войны. Одной из них стала майор КГБ Анна Амасова. Сначала она даже смогла обыграть агента 007, перехватив важную информацию. Однако хватает Анны ненадолго, она капитулирует перед обаянием британского шпиона, хотя Бонд убил ее возлюбленного. А в финале и вовсе уйдет на второй план, позволив Бонду в очередной раз спасти мир. В одном из интервью актриса Барбара Бах, позже ставшая женой битла Ринго Старра, называла агента 007 "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".

Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме Шпион, который меня любил
5 из 14

Анна Амасова (Барбара Бах), "Шпион, который меня любил" (1977)

Русские подружки появлялись у Бонда с каждым новым витком холодной войны. Одной из них стала майор КГБ Анна Амасова. Сначала она даже смогла обыграть агента 007, перехватив важную информацию. Однако хватает Анны ненадолго, она капитулирует перед обаянием британского шпиона, хотя Бонд убил ее возлюбленного. А в финале и вовсе уйдет на второй план, позволив Бонду в очередной раз спасти мир. В одном из интервью актриса Барбара Бах, позже ставшая женой битла Ринго Старра, называла агента 007 "шовинистской свиньей, использующей женщин как живой щит".

© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved

Мэйдэй (Грейс Джонс), "Вид на убийство" (1985)

В эпоху увлечения бодибилдингом и моды на андрогинность бондиане потребовалась соответствующая героиня. Так возникла Мэйдэй — единственная культуристка в "гареме" Бонда и телохранительница врага агента 007. Сыгравшая ее певица и модель Грейс Джонс в жизни тоже была персонажем колоритным: на своих концертах выступала с живыми львами, крутила романы с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.

Кристофер Уокен в роли Макса Зорина и Грейс Джонс в роли Мэй Дэй в фильме «Вид на убийство» (1985)
6 из 14

Мэйдэй (Грейс Джонс), "Вид на убийство" (1985)

В эпоху увлечения бодибилдингом и моды на андрогинность бондиане потребовалась соответствующая героиня. Так возникла Мэйдэй — единственная культуристка в "гареме" Бонда и телохранительница врага агента 007. Сыгравшая ее певица и модель Грейс Джонс в жизни тоже была персонажем колоритным: на своих концертах выступала с живыми львами, крутила романы с Дольфом Лундгреном и Арнольдом Шварценеггером.

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Наталья Семенова (Изабелла Скорупко), "Золотой глаз" (1995)

В этом фильме появились сразу две совершенно разные девушки из распавшегося СССР — как разные воплощения новой России, вызывавшей на Западе одновременно страх и восхищение. С одной стороны, враг, опасная и темпераментная Ксения, с другой — союзница, тихая и интеллигентная Наталья, которую сыграла певица Изабелла Скорупко. На этот раз спасение планеты зависит от дамы Бонда: только гениальная компьютерщица может перепрограммировать опасное оружие.

Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме Золотой глаз
7 из 14

Наталья Семенова (Изабелла Скорупко), "Золотой глаз" (1995)

В этом фильме появились сразу две совершенно разные девушки из распавшегося СССР — как разные воплощения новой России, вызывавшей на Западе одновременно страх и восхищение. С одной стороны, враг, опасная и темпераментная Ксения, с другой — союзница, тихая и интеллигентная Наталья, которую сыграла певица Изабелла Скорупко. На этот раз спасение планеты зависит от дамы Бонда: только гениальная компьютерщица может перепрограммировать опасное оружие.

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
© United International Pictures, 1997

Вай Линь (Мишель Йео), "Завтра не умрет никогда" (1997)

"Бонда надо было играть ей", — говорил восхищенный Пирс Броснан о своей партнерше Мишель Йео, которая настаивала на том, чтобы самой выполнять большинство опасных трюков. Вместе с Бондом агентесса китайской спецслужбы спрыгивает с  небоскреба, несется по оживленным улицам Сайгона на мотоцикле, уходит от погони под водой. Йео стала одной из немногих актрис, для которых роль девушки Бонда не стала ярлыком на всю жизнь, — потом в ее фильмографии будет "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". 

Пирс Броснан и Мишель Йео в фильме Завтра не умрет никогда(1997)
8 из 14

Вай Линь (Мишель Йео), "Завтра не умрет никогда" (1997)

"Бонда надо было играть ей", — говорил восхищенный Пирс Броснан о своей партнерше Мишель Йео, которая настаивала на том, чтобы самой выполнять большинство опасных трюков. Вместе с Бондом агентесса китайской спецслужбы спрыгивает с  небоскреба, несется по оживленным улицам Сайгона на мотоцикле, уходит от погони под водой. Йео стала одной из немногих актрис, для которых роль девушки Бонда не стала ярлыком на всю жизнь, — потом в ее фильмографии будет "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". 

© United International Pictures, 1997
© Danjaq Productions (1999)

Электра Кинг (Софи Марсо), "И целого мира мало" (1999)

Эта лента интересна тем, что девушка Бонда становится его главным противником. Злодейка с азербайджанскими корнями Электра, наверное, самая коварная из спутниц агента 007: жертвой она только прикидывается, а на самом деле борется за собственный нефтепровод. Софи Марсо пришла в бондиану уже известной актрисой, сыгравшей Анну Каренину и снявшейся у Мэла Гибсона в "Храбром сердце".

Кадр из фильма И целого мира мало
9 из 14

Электра Кинг (Софи Марсо), "И целого мира мало" (1999)

Эта лента интересна тем, что девушка Бонда становится его главным противником. Злодейка с азербайджанскими корнями Электра, наверное, самая коварная из спутниц агента 007: жертвой она только прикидывается, а на самом деле борется за собственный нефтепровод. Софи Марсо пришла в бондиану уже известной актрисой, сыгравшей Анну Каренину и снявшейся у Мэла Гибсона в "Храбром сердце".

© Danjaq Productions (1999)
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Джинкс Джонсон (Холли Берри), "Умри, но не сейчас" (2002)

В юбилейном, 20-м эпизоде бондианы новая спутница агента 007 эффектно выходит из моря в бикини — оммаж знаменитой сцене из первого фильма про шпиона. За сорок лет вкусы Бонда сильно изменились: вместо тихой блондинки рядом с ним дерзкая мулатка с мальчишеской стрижкой, профессиональный киллер из Агентства национальной безопасности США. На съемках Холли Берри, единственной Bond girl, у которой есть "Оскар", ужасно не везло: то в глаз ей угодил осколок гранаты, то она опасно подавилась инжиром. 

Холли Берри в роли Джинкс в фильме Умри, но не сейчас
10 из 14

Джинкс Джонсон (Холли Берри), "Умри, но не сейчас" (2002)

В юбилейном, 20-м эпизоде бондианы новая спутница агента 007 эффектно выходит из моря в бикини — оммаж знаменитой сцене из первого фильма про шпиона. За сорок лет вкусы Бонда сильно изменились: вместо тихой блондинки рядом с ним дерзкая мулатка с мальчишеской стрижкой, профессиональный киллер из Агентства национальной безопасности США. На съемках Холли Берри, единственной Bond girl, у которой есть "Оскар", ужасно не везло: то в глаз ей угодил осколок гранаты, то она опасно подавилась инжиром. 

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)

Веспер Линд (Ева Грин), "Казино "Рояль" (2006)

Если Трейси де Винченцо удалось женить на себе Бонда, то Веспер Линд определенно разбила знаменитому шпиону сердце (да, оно у него есть). На роль девушки Бонда француженка Ева Грин согласилась не сразу — продюсеры потратили немало времени на уговоры. Серьезная драматическая актриса смогла показать героиню, которая, даже не владея восточными единоборствами, не потерялась на фоне Бонда. С одной стороны, ранимая и хрупкая, с другой — расчетливая преступница, ведущая двойную игру, Веспер очаровала Бонда и безжалостно бросила его. Но потом покончила с собой, чтобы спасти агенту 007 жизнь. 

Кадр из фильма Казино Рояль
11 из 14

Веспер Линд (Ева Грин), "Казино "Рояль" (2006)

Если Трейси де Винченцо удалось женить на себе Бонда, то Веспер Линд определенно разбила знаменитому шпиону сердце (да, оно у него есть). На роль девушки Бонда француженка Ева Грин согласилась не сразу — продюсеры потратили немало времени на уговоры. Серьезная драматическая актриса смогла показать героиню, которая, даже не владея восточными единоборствами, не потерялась на фоне Бонда. С одной стороны, ранимая и хрупкая, с другой — расчетливая преступница, ведущая двойную игру, Веспер очаровала Бонда и безжалостно бросила его. Но потом покончила с собой, чтобы спасти агенту 007 жизнь. 

© Metro-Goldwyn-Mayer (2006)
© Sony Pictures Releasing CIS / Перейти в фотобанк

Камилла Монтес (Ольга Куриленко), "Квант милосердия" (2008)

В этом фильме решили обойтись без романа: с Монтес у Бонда остались исключительно дружеские отношения. Французская модель украинского происхождения Ольга Куриленко изображала на экране агента боливийской разведки. Девушкой движет месть — в детстве убили ее семью. Взгляд исподлобья, кукольная внешность, непосредственность — образ напоминает повзрослевшую Матильду из "Леона". Похоже, знаменитое "проклятие девушек Бонда" актрису не миновало: после "Кванта милосердия" Куриленко не слишком везет на фильмы. 

Дэниел Крэйг и Ольга Куриленко
12 из 14

Камилла Монтес (Ольга Куриленко), "Квант милосердия" (2008)

В этом фильме решили обойтись без романа: с Монтес у Бонда остались исключительно дружеские отношения. Французская модель украинского происхождения Ольга Куриленко изображала на экране агента боливийской разведки. Девушкой движет месть — в детстве убили ее семью. Взгляд исподлобья, кукольная внешность, непосредственность — образ напоминает повзрослевшую Матильду из "Леона". Похоже, знаменитое "проклятие девушек Бонда" актрису не миновало: после "Кванта милосердия" Куриленко не слишком везет на фильмы. 

© Sony Pictures Releasing CIS
Перейти в фотобанк
© Фото : Columbia Pictures, 2015

Лючия Скьярра (Моника Беллуччи), "007: Спектр" (2015)

В попытке освежить образ Бонда кино про него начинают избавлять и от эйджизма. Пять лет назад самой "взрослой" спутницей шпиона стала на тот момент 50-летняя Моника Беллуччи, сыгравшая вдову итальянского мафиози. В интервью она подчеркивала, что ее нужно называть не "девушкой Бонда", а его женщиной. Дэниел Крейг хотел, чтобы Лючия осталась в следующем эпизоде бондианы, премьера которого состоится этой осенью, но что-то не сложилось.

Моника Белуччи в фильме 007: Спектр(2015)
13 из 14

Лючия Скьярра (Моника Беллуччи), "007: Спектр" (2015)

В попытке освежить образ Бонда кино про него начинают избавлять и от эйджизма. Пять лет назад самой "взрослой" спутницей шпиона стала на тот момент 50-летняя Моника Беллуччи, сыгравшая вдову итальянского мафиози. В интервью она подчеркивала, что ее нужно называть не "девушкой Бонда", а его женщиной. Дэниел Крейг хотел, чтобы Лючия осталась в следующем эпизоде бондианы, премьера которого состоится этой осенью, но что-то не сложилось.

© Фото : Columbia Pictures, 2015
© Olympic Games

Королева Елизавета II (2012)

Официально "самой незабываемой девушкой Бонда" считается Елизавета II: именно с этой формулировкой она получила почетную премию BAFTA. Произвести впечатление ей удалось всего за несколько минут: королева появляется вместе с агентом 007 в коротком ролике, снятом специально для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне.

Елизавета II и Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) в ролике к открытию Олимпиады
14 из 14

Королева Елизавета II (2012)

Официально "самой незабываемой девушкой Бонда" считается Елизавета II: именно с этой формулировкой она получила почетную премию BAFTA. Произвести впечатление ей удалось всего за несколько минут: королева появляется вместе с агентом 007 в коротком ролике, снятом специально для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне.

© Olympic Games
512840221
Культуралучшие фильмыКино и сериалыСофи МарсофильмыЯн ФлемингПирс БроснанМоника БеллуччиДжеймс БондХолли БерриДэниел КрейгШон Коннери
Рекомендуем
Монтажник на вышке сотовой связи
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
Протесты в Нью-Йорке
"Это их ценности, это в крови". Кто скучает по временам рабства в Америке
Средства защиты
Названа главная ошибка при использовании антисептика
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Девушка на мосту
"Синий кит": почему ужесточение закона не останавливает "группы смерти"
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Семья Даниила Афонина
Почему люди бегут из квартир в дома на воде и сколько это стоит
Александр Селезнев в Монте-Карло. Монако
Кондитер Александр Селезнев — о Монако, легких десертах и путешествиях
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми, 2006 год
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Вход в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве
Спор о ВОЗ: между национальным и глобальным
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния