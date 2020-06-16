Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится раньше намеченного срока

Кадр из фильма "Не время умирать"

© Metro-Goldwyn-Mayer (2020) Кадр из фильма "Не время умирать"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" был размещен пост, в котором говорится, что премьеру 25-й части об агенте 007 в США снова перенесли.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Выход ленты режиссера Кэри Фукунаги состоится на пять дней раньше — 20 ноября вместо 25-го числа того же месяца. Ожидается, что в России фильм появится 19 ноября.

Ранее СМИ писали , что премьеру фильма отложили с апреля этого года на осень из-за вспышки коронавируса.

В "Не время умирать" Бонд (Дэниел Крэйг) оставляет службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит спасти похищенного ученого. Миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.