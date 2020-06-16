https://ria.ru/20200616/1572931326.html
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится раньше намеченного срока
В официальном твиттер-аккаунте нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" был размещен пост, в котором говорится, что премьеру 25-й части об агенте 007 в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:31
2020-06-16T05:31
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, леа сейду, рэйф файнс, джеймс бонд, ямайка, сша
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" был размещен пост, в котором говорится, что премьеру 25-й части об агенте 007 в США снова перенесли.
Выход ленты режиссера Кэри Фукунаги состоится на пять дней раньше — 20 ноября вместо 25-го числа того же месяца. Ожидается, что в России фильм появится 19 ноября.
Ранее СМИ писали
, что премьеру фильма отложили с апреля этого года на осень из-за вспышки коронавируса.
В "Не время умирать" Бонд (Дэниел Крэйг) оставляет службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит спасти похищенного ученого. Миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
В картине снялись: Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Лашана Линч и другие.