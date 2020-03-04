Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Постер к фильму "Джеймс Бонд: Нет времени умирать"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьера новой картины об агенте британской разведки Премьера новой картины об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" отложена с весны на ноябрь 2020 года на фоне вспышки коронавируса

Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter

Согласно сообщению, новая дата премьеры фильма в Великобритании назначена на 12 ноября, затем последует выход фильма в других странах. В США картину впервые покажут 25 ноября.

В апреле прошлого года стало известно, что в 25-й серии "бондианы" помимо Дэниела Крэйга снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.

По сюжету, Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде "агента 007" играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.