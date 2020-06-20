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День летнего солнцестояния
Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T06:00
россия
день летнего солнцестояния
справки
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россия, день летнего солнцестояния, справки

День летнего солнцестояния

06:00 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники языческого праздника летнего солнцестояния "Ивана Купала" на капище в Серпуховском районе Московской области
Участники языческого праздника летнего солнцестояния Ивана Купала на капище в Серпуховском районе Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.
В день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе.
В 2020 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 21:43 по всемирному координированному времени (21 июня в 00:43 по московскому времени)
Продолжительность светового дня на ширине Москвы составит 17 часов 33 минуты.
На территориях близких к северному полярному кругу наступает период белых ночей. Выше полярного круга (на широтах выше 66,5 градусов) Солнце вообще не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки – стоит полярный день. На северном полюсе Земли Солнце в течение суток движется по кругу параллельно горизонту.
В умеренных и высоких широтах можно наблюдать серебристые облака (самые высокие облачные образования в земной атмосфере, образующиеся на высотах 70-95 километров; их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками).
В течение нескольких соседних дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название – солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь – прибавляться. В Южном полушарии – наоборот.
Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, которое длится, как правило, в Северном полушарии с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.
На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.
На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали день Ивана Купалы, в Латвии празднуют дни Лиго, которые являются официальными выходными, Эстония отмечает Янов день, в Польше праздник известен как Соботки, на Украине – Купайло, в Белоруссии – Купалье. Кельтские народы Британии праздновали Литу – солнцестояние, середину лета.
В Якутии в этот день отмечают праздник лета Ысыах, который признан одним из самых массовых национальных праздников в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияДень летнего солнцестоянияСправки
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