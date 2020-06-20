день летнего солнцестояния

На территориях близких к северному полярному кругу наступает период белых ночей. Выше полярного круга (на широтах выше 66,5 градусов) Солнце вообще не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки – стоит полярный день. На северном полюсе Земли Солнце в течение суток движется по кругу параллельно горизонту.