https://ria.ru/20200619/1573214171.html
В Петербург прибыл вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне
Самолет c россиянами прибыл из Франкфурта-на-Майне в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:49
2020-06-19T22:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
аэрофлот
пулково (аэропорт)
франкфурт-на-майне
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_5c0915a1e1df2bb69a5b5a48cd4f88cf.jpg
https://ria.ru/20200618/1573114422.html
франкфурт-на-майне
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_5c0915a1e1df2bb69a5b5a48cd4f88cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_680d502f32b43693542104b2cc427d76.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153159/89/1531598988_501:0:2549:2048_1400x0_80_0_0_d16b19d7ef9fc771d2239bae64ce71ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, аэрофлот, пулково (аэропорт), франкфурт-на-майне, санкт-петербург, общество