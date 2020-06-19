В Петербург прибыл вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне

Как ранее сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров вывозных рейсов осматривают врачи, проводят медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдают официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.