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В Петербург прибыл вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне
Самолет c россиянами прибыл из Франкфурта-на-Майне в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Петербург прибыл вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне

22:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Франкфурта-на-Майне в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Аэрофлот" Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург прибыл в 22.06 мск.
По данным пресс-службы Смольного, в Петербург вернулись 130 человек.
Как ранее сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров вывозных рейсов осматривают врачи, проводят медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдают официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.
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