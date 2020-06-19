Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200619/1573211986.html
РВИО обвинило британские спецслужбы в исторических спекуляциях
Исторические спекуляции, обвиняющие Советский Союз в намерении начать превентивную войну против Германии, были основаны на провокации английских спецслужб,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:03
75 лет великой победы
юрий никифоров
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149621/41/1496214190_0:146:3121:1902_1400x0_80_0_0_f34a36bd71d3ed1c00012b6c8b9844f8.jpg
https://ria.ru/20200618/1573153671.html
https://ria.ru/20200619/1573176711.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149621/41/1496214190_0:146:3121:1902_1400x0_80_0_0_f34a36bd71d3ed1c00012b6c8b9844f8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149621/41/1496214190_196:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_6e683ca9a3f52d82bf5397bf669ef76d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149621/41/1496214190_537:0:2585:2048_1400x0_80_0_0_015b0a70d63f7c0dc1509eb648397c6a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий никифоров, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

РВИО обвинило британские спецслужбы в исторических спекуляциях

21:03 19.06.2020
765
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкМобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Исторические спекуляции, обвиняющие Советский Союз в намерении начать превентивную войну против Германии, были основаны на провокации английских спецслужб, которые действовали через перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), они беспочвенны, об этом свидетельствует рассекреченные документы из архивов Минобороны, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную Второй мировой войне. В ней он, в частности, подчеркнул, что документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.
Президент РФ Владимир Путин
18 июня, 21:2475 лет Великой Победы
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
"Долгие годы, начиная с 1985 года, в Англии распространяли фальсификацию, которую, как правило, связывают с именем перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), которая родилась усилиями британских спецслужба о том, что в 1941 году Иосиф Сталин хотел сам начать войну против Германии, и у него были планы по советизации Европы. Эта теория была разоблачена не только российскими историками, но и историками всего мира. Документы из архивов российского Минобороны говорят об обратном, что Красная армия готовилась исключительно к обороне, опасаясь сильной немецкой армии", - заявил Никифоров.
Историк рассказал, что документы из архивов Минобороны свидетельствуют, что в мае 1941 года была проведена фортификационная рекогносцировка для создания линия оборонительных сооружений в районе Вязьмы.
"Угроза гитлеровского вторжения казалась настолько страшной, что заранее предполагалось, что Красной армии придется отступать очень далеко от границы. Сталин опасался столкновения с Германией и заранее предпринимал меры, которые должны были повысить стойкость Красной армии в случае войны", - заявил историк.
По его мнению, несмотря на очевидные факты, провокации британских спецслужб в период перестройки сработали. "Сегодня пришло время полностью разоблачить и опровергнуть резунизм", - заявил эксперт РВИО.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
Вчера, 12:30
"Разведка все знала": что творилось в первые часы Великой Отечественной
7200000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыЮрий НикифоровРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины
Пьяный мужчина
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Противоминный корабль НАТО
Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Военный музей Лондона
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву
Барабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе
Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире
Вакцина от коронавируса
В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3
Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния