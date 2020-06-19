РВИО обвинило британские спецслужбы в исторических спекуляциях

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Исторические спекуляции, обвиняющие Советский Союз в намерении начать превентивную войну против Юрий Никифоров. Исторические спекуляции, обвиняющие Советский Союз в намерении начать превентивную войну против Германии , были основаны на провокации английских спецслужб, которые действовали через перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), они беспочвенны, об этом свидетельствует рассекреченные документы из архивов Минобороны, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества ( РВИО

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную Второй мировой войне. В ней он, в частности, подчеркнул, что документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.

"Долгие годы, начиная с 1985 года, в Англии распространяли фальсификацию, которую, как правило, связывают с именем перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), которая родилась усилиями британских спецслужба о том, что в 1941 году Иосиф Сталин хотел сам начать войну против Германии, и у него были планы по советизации Европы . Эта теория была разоблачена не только российскими историками, но и историками всего мира. Документы из архивов российского Минобороны говорят об обратном, что Красная армия готовилась исключительно к обороне, опасаясь сильной немецкой армии", - заявил Никифоров.

Историк рассказал, что документы из архивов Минобороны свидетельствуют, что в мае 1941 года была проведена фортификационная рекогносцировка для создания линия оборонительных сооружений в районе Вязьмы.

"Угроза гитлеровского вторжения казалась настолько страшной, что заранее предполагалось, что Красной армии придется отступать очень далеко от границы. Сталин опасался столкновения с Германией и заранее предпринимал меры, которые должны были повысить стойкость Красной армии в случае войны", - заявил историк.