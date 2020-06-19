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Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:39
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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7 495 645-6601 
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353
60
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60
вторая мировая война (1939-1945), дмитрий песков, владимир путин, в мире

Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты

20:39 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.
Статья Путина была опубликована в журнале в четверг, впоследствии ее опубликовали сайт Кремля и "Российская газета". Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью, сказал, что в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди.
"Она (статья) представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома", - считает Хайлбранн.
"Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом", - добавил он.
"Эти исторические дебаты вечны, и я ожидаю, что будут энергичные серьезные дебаты, в том числе и те, которые мы, вероятно, сможем опубликовать", - сказал редактор.
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Он рассказал, что статью предложила администрация президента РФ, а редакция приняла ее к публикации. По словам Хайлбранна, выбор его журнала для публикации был логичным.
"У нас несколько миллионов уникальных пользователей в неделю, так что мы крупнейший из американских веб-сайтов по внешней политике. Мы также существуем с 1985 года и являемся одним из основных изданий о внешней политике. Мы обращаемся к элитной аудитории, то есть к образованной аудитории. Вы видели немедленный эффект от публикации — New York Times написала о ней в течение нескольких часов. Думаю, это было логичным решением: обратиться к американскому веб-сайту с самым большим трафиком по внешней политике. Также большое количество государственных деятелей, министров иностранных дел либо писали для журнала, либо давали ему интервью", - сказал Хайлбранн.
По его словам, журнал руководствуется принципами реальной политики.
"Мы публикуем большое разнообразие мнений, но основополагающим принципом журнала с момента начала издания было продвижение американских национальных интересов, как и сказано в его названии, и призывать двигать американскую внешнюю политику в более реалистичном направлении, в противоположность вильсонизму, или "миссионерской" дипломатии", - пояснил Хайлбранн.
Станислав Бышок
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Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
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