Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Американский журнал National Interest рассчитывает, что Американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента России Владимира Путина вызовет новые дебаты о Второй мировой войне, заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.

Статья Путина была опубликована в журнале в четверг, впоследствии ее опубликовали сайт Кремля и "Российская газета". Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя статью, сказал, что в Кремле ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди.

"Она (статья) представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома", - считает Хайлбранн.

"Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом", - добавил он.

"Эти исторические дебаты вечны, и я ожидаю, что будут энергичные серьезные дебаты, в том числе и те, которые мы, вероятно, сможем опубликовать", - сказал редактор.

Он рассказал, что статью предложила администрация президента РФ, а редакция приняла ее к публикации. По словам Хайлбранна, выбор его журнала для публикации был логичным.

"У нас несколько миллионов уникальных пользователей в неделю, так что мы крупнейший из американских веб-сайтов по внешней политике. Мы также существуем с 1985 года и являемся одним из основных изданий о внешней политике. Мы обращаемся к элитной аудитории, то есть к образованной аудитории. Вы видели немедленный эффект от публикации — New York Times написала о ней в течение нескольких часов. Думаю, это было логичным решением: обратиться к американскому веб-сайту с самым большим трафиком по внешней политике. Также большое количество государственных деятелей, министров иностранных дел либо писали для журнала, либо давали ему интервью", - сказал Хайлбранн.

По его словам, журнал руководствуется принципами реальной политики.