Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573209055.html
МИД подтвердил готовность вести диалог с США по космосу
Россия подтверждает готовность вести с США диалог по проблемам и взаимным озабоченностям в вопросах космической деятельности, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:43
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208954.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1400x0_80_0_0_868fd68d7f0bab93c8b6dc19a0d05d54.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_48587311f4282ffff2edc4b28fe1b6e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша, в мире

МИД подтвердил готовность вести диалог с США по космосу

19:43 19.06.2020
117
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия подтверждает готовность вести с США диалог по проблемам и взаимным озабоченностям в вопросах космической деятельности, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута ещё 16 января. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ призвали США занять ответственную позицию. "Напоминаем, что все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и опасными витками гонки вооружений. Оружейное противостояние в космосе может иметь пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности", - заявили в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вчера, 19:39
МИД ответил на обвинения США в создании угроз в космосе
320035
Обсудить 0
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД: стратегия космической обороны подтверждает агрессивность курса США
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД ответил на обвинения США в создании угроз в космосе
Тегеран, Иран
Германия, Франция и Великобритания призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Число случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11767
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР рассказали об ответном огне по силовикам после ранения жителя
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными
Вакцина от коронавируса
В ВОЗ оценили возможность европейского происхождения пекинского вируса
Пассажирский самолет в небе
Вывозной рейс из Парижа вылетел в Москву
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
Бутылки вина на конвейере
Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Американский эксперт оценил шансы обмена Уилана на россиян
Военный музей Лондона
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
В окрестностях города Шуши самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 96
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния