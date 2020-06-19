МИД: стратегия космической обороны подтверждает агрессивность курса США

"Чётко обозначена конечная цель – обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала. Космическое пространство рассматривается американской стороной как арена для ведения боевых действий (это подаётся как свершившийся факт). Подчёркивается, что использование космоса со стороны США, их союзников и партнёров должно быть подкреплено военной силой. Причём не только в оборонительных целях для сдерживания, но и для "нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства", - отметили в министерстве.