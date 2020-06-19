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Вывозной рейс из Парижа вылетел в Москву
Пятый вывозной рейс для застрявших во Франции россиян вылетел в пятницу из Парижа в направлении Москвы. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T00:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Вывозной рейс из Парижа вылетел в Москву

19:37 19.06.2020 (обновлено: 00:28 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Пятый вывозной рейс для застрявших во Франции россиян вылетел в пятницу из Парижа в направлении Москвы.
"На борту самолёта, осуществляющего рейс SU2043, находятся 134 пассажира. Из них 125 граждан РФ, по два гражданина Франции, Испании, Молдовы, Италии и один гражданин Нидерландов", - сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Париже Антон Токовинин.
Пассажирский самолет в небе
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Самолет вылетел в 18.21 парижского времени (19.21 мск).
Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Ещё три самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая, 5 и 12 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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