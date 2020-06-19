Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане

"Восемь дней работала наша бригада, количество заболеваний в Дагестане снижается, снижается резко. Никто ничего не пытался спрятать, и мы интенсивно поработали. В Дагестане действительно нет больше <...> необходимости (в присутствии бригады. — Прим. ред.)", — сказал журналистам Проценко.