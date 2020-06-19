https://ria.ru/20200619/1573208418.html
Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане
Число заболеваний коронавирусом в Дагестане резко снижается, заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:25
2020-06-19T23:21
денис проценко
коронавирус в россии
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коронавирусы
республика дагестан
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200613/1572896738.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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