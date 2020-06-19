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Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане
Число заболеваний коронавирусом в Дагестане резко снижается, заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:21
денис проценко
коронавирус в россии
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коронавирусы
республика дагестан
здоровье - общество
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353
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика дагестан, здоровье - общество, общество

Проценко заявил о резком снижении числа случаев коронавируса в Дагестане

19:25 19.06.2020 (обновлено: 23:21 19.06.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МАХАЧКАЛА, 19 июн — РИА Новости. Число заболеваний коронавирусом в Дагестане резко снижается, заявил главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко прибыл в махачкалинский аэропорт на прошлой неделе вместе с бригадой врачей и привез в Дагестан очередную партию лекарств против COVID-19.

"Восемь дней работала наша бригада, количество заболеваний в Дагестане снижается, снижается резко. Никто ничего не пытался спрятать, и мы интенсивно поработали. В Дагестане действительно нет больше <...> необходимости (в присутствии бригады. — Прим. ред.)", — сказал журналистам Проценко.

По его словам, в республике большинство стационаров, которые были перепрофилированы для работы с COVID-больными, возвращаются к плановой работе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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