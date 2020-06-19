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Петербургское метро готово вернуться к обычному режиму работы
Петербургский метрополитен, работающий на данный момент до 22.00 из-за пандемии коронавируса, готов вернуться к обычному режиму работы, сообщил в эфире... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:58
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир гарюгин, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Петербургское метро готово вернуться к обычному режиму работы

18:58 19.06.2020
1154
© РИА Новости / Александр ГальперинДевушка в метро Санкт-Петербурга
Девушка в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Петербургский метрополитен, работающий на данный момент до 22.00 из-за пандемии коронавируса, готов вернуться к обычному режиму работы, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" начальник петербургского метро Владимир Гарюгин.
"Шарик на стороне Роспотребнадзора. Если они считают, что мы вышли на безопасный уровень, то мы готовы вернуться к старому режиму работы", - сказал Гарюгин.
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Он также напомнил, что все ранее закрытые вестибюли метро уже открыты, кроме "Новокрестовской", но она закрыта из-за ремонта.
Гарюгин отметил, что средняя наполняемость вагона составляет около 70 человек.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 21 734 случая заражения COVID-19. Умерли 793 человека. Выздоровел 12 171 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ГарюгинКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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