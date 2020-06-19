Петербургское метро готово вернуться к обычному режиму работы

В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня

В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня

Он также напомнил, что все ранее закрытые вестибюли метро уже открыты, кроме "Новокрестовской", но она закрыта из-за ремонта.