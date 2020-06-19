https://ria.ru/20200619/1573207337.html
Петербургское метро готово вернуться к обычному режиму работы
Петербургский метрополитен, работающий на данный момент до 22.00 из-за пандемии коронавируса, готов вернуться к обычному режиму работы, сообщил в эфире... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:58
2020-06-19T18:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир гарюгин
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200619/1573203655.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569368342_0:11:3072:1739_1400x0_80_0_0_ac9775547544809217c68fbf121dfba6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир гарюгин, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество