Лавров прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Законодательство ряда стран имеет "резервации", гарантирующие приоритет конституции над решениями других судов, заявил глава МИД РФ Законодательство ряда стран имеет "резервации", гарантирующие приоритет конституции над решениями других судов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя мнение Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ.

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.

"Если брать конкретный Европейский суд по правам человека, о котором вы упомянули, целый ряд стран, который себя причисляет к развитым демократиям, Германия Великобритания , ряд других, у них есть в их законодательстве аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей конституции", - сказал Лавров на пресс-конференции на просьбу прокомментировать выводы комиссии.

"Здесь я даже, если честно, не понимаю, почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права", - заметил глава российского МИД.

Он напомнил о диалоге, который развивался в связи с поправкой в статью 79 Конституцию РФ. "Она в том виде, в котором она сейчас была одобрена Федеральным собранием Российской Федерации , в том виде, в котором она сейчас выносится наряду с другими поправками на всенародное голосование, нацелена на то, чтобы обеспечить выполнение всех международных обязательств в том виде, в котором они не противоречат Конституции РФ", - заметил министр.

"О чем идет речь? Международные обязательства на Россию накладывают международные договоры, которые Россия добровольно подписывает после того, как завершились переговоры над их проектами и мы убедились в том, что баланс интересов обеспечен", - указал он.

"Вслед за подписанием международные договоры выносятся на ратификацию Федеральным собранием нашей страны, и, конечно же, когда процесс ратификации начинается, продолжается, завершается, все необходимые меры принимаются, чтобы убедиться, что конкретный договор, о котором идет речь, соответствует конституции нашей страны", - сказал Лавров.