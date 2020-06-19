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В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание
Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия

В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание

18:17 19.06.2020 (обновлено: 18:48 19.06.2020)
4371
© Фото : МЧС РоссииПожар в Новосибирске
Пожар в Новосибирске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Мичурина происходит пожар на третьем и четвертом этажах с переходом на мансарду в офисно-торговом здании", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
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