Поезд Петербург-Севастополь будет делать остановку в Москве

"С 1 июля поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении – из Севастополя в Санкт-Петербург. Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах", - говорится в сообщении.