Поезд Петербург-Севастополь будет делать остановку в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поезд "Таврия" российской частной компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) между Санкт-Петербургом и Севастополем с июля будет делать остановку в Москве, сообщила компания.
"С 1 июля поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении – из Севастополя в Санкт-Петербург. Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах", - говорится в сообщении.
Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в 22:25. Стоянка поезда - 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09.
Компания напоминает, что места в вагонах оборудованы индивидуальными приборами освещения и розетками. В автоматическом режиме работает система климат-контроля.
Поезда "Таврия" курсируют из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь остановку в Москве не делал. В сети высказывалось мнение о необходимости сделать ее.
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